Стало известно, когда стихнет ветер в Ростовской области

Posted Сегодня, 15:54
Published Сегодня, 15:54
Modified Сегодня, 15:56
Updated Сегодня, 15:56
В Ростовской области продолжает действовать штормовое предупреждение, объявленное 7 октября. Оно будет актуально и завтра, 9 октября. В регионе идут проливные дожди, а также бушует ураганный ветер, сейчас его скорость достигает 25 метров в секунду.
Согласно прогнозам МЧС, дожди будут лить в области и завтра в течение дня. Ветер же к ночи стихнет, однако в понедельник утром снова усилится. Вместе с тем его скорость будет гораздо слабее — не больше 20 метров в секунду.
Окончательно же стихия успокоится к 10 октября. Тогда скорость ветра придет в свою норму и составит не больше 10 метров в секунду. Сильные дожди также до конца недели прекратятся.
Ранее рыбак в Ростовской области едва не погиб из-за внезапного подъема уровня воды в реке Дон.