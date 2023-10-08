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Posted Сегодня, 15:54

Published Сегодня, 15:54

Modified Сегодня, 15:56

Updated Сегодня, 15:56

Ураганный ветер стихнет в Ростовской области не раньше 10 октября

Стало известно, когда стихнет ветер в Ростовской области

8 октября 2023, 15:54
Фото: rostovgazeta.ru
Ураганный ветер стихнет в Ростовской области не раньше 10 октября
Ураганный ветер стихнет в Ростовской области не раньше 10 октября, следует из прогнозов синоптиков.

В Ростовской области продолжает действовать штормовое предупреждение, объявленное 7 октября. Оно будет актуально и завтра, 9 октября. В регионе идут проливные дожди, а также бушует ураганный ветер, сейчас его скорость достигает 25 метров в секунду.

Согласно прогнозам МЧС, дожди будут лить в области и завтра в течение дня. Ветер же к ночи стихнет, однако в понедельник утром снова усилится. Вместе с тем его скорость будет гораздо слабее — не больше 20 метров в секунду.

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Окончательно же стихия успокоится к 10 октября. Тогда скорость ветра придет в свою норму и составит не больше 10 метров в секунду. Сильные дожди также до конца недели прекратятся.

Ранее рыбак в Ростовской области едва не погиб из-за внезапного подъема уровня воды в реке Дон.

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