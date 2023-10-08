Станицу Елизаветинскую затопило в Ростовской области 8 октября

С утра сообщалось о подтоплении поселка Кагальник в Азовском районе. Также местные жители сообщили о паводке в другом населенном пункте района — станице Елизаветинской. Вода там заполонила улицы и дворы. Местные жители пишут, что станицу часто затапливает в периоды половодья.