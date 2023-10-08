Станицу Елизаветинскую затопило в Ростовской области 8 октября

Posted Сегодня, 17:57
Published Сегодня, 17:57
Modified Сегодня, 17:59
Updated Сегодня, 17:59
В Ростовской области из-за мощного ливня и ураганного ветра произошел сгон воды в реке Дон и Таганрогском заливе. Спасатели предупреждали, что это может привести к подтоплению территорий.
С утра сообщалось о подтоплении поселка Кагальник в Азовском районе. Также местные жители сообщили о паводке в другом населенном пункте района — станице Елизаветинской. Вода там заполонила улицы и дворы. Местные жители пишут, что станицу часто затапливает в периоды половодья.
Напомним, также из-за мощного ветра в Ростовской области оборвались линии электропередач. Из-за этого без света остались жители сразу нескольких населенных пунктов.