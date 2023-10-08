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Published Сегодня, 17:57

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Updated Сегодня, 17:59

Станицу Елизаветинскую затопило в Ростовской области

Станицу Елизаветинскую затопило в Ростовской области 8 октября

8 октября 2023, 17:57
Фото: ВКонтакте "Это Ростов!"
Станицу Елизаветинскую затопило в Ростовской области
Станицу Елизаветинскую затопило в Ростовской области, фото оттуда размещают в социальных сетях местные жители.

В Ростовской области из-за мощного ливня и ураганного ветра произошел сгон воды в реке Дон и Таганрогском заливе. Спасатели предупреждали, что это может привести к подтоплению территорий.

В МЧС предупредили о подтоплениях из-за сильного ветра в Ростовской области
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С утра сообщалось о подтоплении поселка Кагальник в Азовском районе. Также местные жители сообщили о паводке в другом населенном пункте района — станице Елизаветинской. Вода там заполонила улицы и дворы. Местные жители пишут, что станицу часто затапливает в периоды половодья.

Напомним, также из-за мощного ветра в Ростовской области оборвались линии электропередач. Из-за этого без света остались жители сразу нескольких населенных пунктов.

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