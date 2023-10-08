Улицу Малиновского перекроют в Ростове во время сильного дождя 8 октября

Posted Сегодня, 11:52
Published Сегодня, 11:52
Modified Сегодня, 11:54
Updated Сегодня, 11:54
В Ростове 9 октября продолжает действовать штормовое предупреждение. В городе бушует ураганный ветер, а также идет сильный дождь.
Власти города заявили, что из-за ливня в течение дня «по мере необходимости» будут ограничивать движение транспорта на улице Малиновского на участке от улицы 339-й Стрелковой Дивизии до проспекта Стачки.
Из сообщения властей следует, что сейчас улица Малиновского не перекрыта. Однако водителей все равно просят озаботиться поиском альтернативных маршрутов движения.
Напомним, в МЧС предупредили о вероятности подтопления из-за сильного ветра в Ростовской области.