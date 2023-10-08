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Published Сегодня, 11:52

Modified Сегодня, 11:54

Updated Сегодня, 11:54

В Ростове улицу Малиновского будут перекрывать в зависимости от интенсивности осадков

Улицу Малиновского перекроют в Ростове во время сильного дождя 8 октября

8 октября 2023, 11:52
Фото: 1MI
В Ростове улицу Малиновского будут перекрывать в зависимости от интенсивности осадков
В Ростове улицу Малиновского будут перекрывать в зависимости от интенсивности осадков, сообщили в администрации города.

В Ростове 9 октября продолжает действовать штормовое предупреждение. В городе бушует ураганный ветер, а также идет сильный дождь.

Власти города заявили, что из-за ливня в течение дня «по мере необходимости» будут ограничивать движение транспорта на улице Малиновского на участке от улицы 339-й Стрелковой Дивизии до проспекта Стачки.

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Из сообщения властей следует, что сейчас улица Малиновского не перекрыта. Однако водителей все равно просят озаботиться поиском альтернативных маршрутов движения.

Напомним, в МЧС предупредили о вероятности подтопления из-за сильного ветра в Ростовской области.

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