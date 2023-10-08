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Posted Сегодня, 13:18
Published Сегодня, 13:18
Modified Сегодня, 13:20
Updated Сегодня, 13:20
Улицу Нансена в Ростове затопило
8 октября 2023, 13:18
Сюжет
Последствия ураганного ветра и ливня в Ростове 8 октября
Улицу Нансена в Ростове затопило
Фото: тг-канал "Ростов ВКурсе"
#Последствия ураганного ветра и ливня в Ростове 8 октября
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