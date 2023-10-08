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Ветровой нагон воды в реке Дон может стать причиной подтопления в Ростовской области

В МЧС предупредили о подтоплениях из-за сильного ветра в Ростовской области

8 октября 2023, 09:13
Фото: 1MI
Ветровой нагон воды в реке Дон может стать причиной подтопления в Ростовской области
Ветровой нагон воды в реке Дон может стать причиной подтопления в Ростовской области, предупредили в МЧС.

Спасатели предупредили, что из-за сильного ветра и дождя 8 октября уровень воды в реке Дон повысится до неблагоприятных отметок на участке от Ростова-на-Дону до Аксая. Ветровой нагон воды ранее прогнозировался и в Таганрогском заливе. Из-за этого в регионе возможны подтопления. От рыбалки также рекомендуют отказаться и рыбакам.

Появились кадры последствий сильного ветра в Ростове в ночь на субботу
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«Вести Дон» сообщили, что подтопления уже начались селе Кагальник в Азовском районе. Вода там успела частично затопить улицы и дворы.

Напомним, ураганный ветер и ливень также стали причиной поваленных деревьев и дорожных знаков в Ростовской области. Местами жители региона остались без электричества и водоснабжения. RostovGazeta подробно рассказала о последствиях непогоды.

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