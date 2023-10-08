В МЧС предупредили о подтоплениях из-за сильного ветра в Ростовской области

Спасатели предупредили, что из-за сильного ветра и дождя 8 октября уровень воды в реке Дон повысится до неблагоприятных отметок на участке от Ростова-на-Дону до Аксая. Ветровой нагон воды ранее прогнозировался и в Таганрогском заливе. Из-за этого в регионе возможны подтопления. От рыбалки также рекомендуют отказаться и рыбакам.