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Published Сегодня, 10:58

Modified Сегодня, 11:00

Updated Сегодня, 11:00

Глазированные сырки значительно подорожали в Ростовской области

В Ростовской области глазированные сырки подорожали в несколько раз

8 октября 2023, 10:58
Фото: rostovgazeta.ru
Глазированные сырки значительно подорожали в Ростовской области
Глазированные сырки значительно подорожали в Ростовской области, сообщается в отчете портала «Продажи.РФ», предоставленном корреспонденту RostovGazeta.

Инфляция в Ростовской области за последний год добралась и до глазированных сырков. Они подорожали в несколько раз. Значительней всего в цене поднялись сырки марки «Савушкин», они стали дороже на 984%. Сырки «Свитлогорье» подорожали на 64%, а «Простоквашино» — на 40%.

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Чуть в меньшей степени подорожание коснулось сырков марки «Вкуснотеево», они подорожали на 16%. Сырки «Ростагроэкспорта» поднялись в цене на 7%, а сырки от бренда «Три коровы два кота» — на 3%.

Ранее рост цен на сырки прогнозировался этой осенью. Некоторые из них подорожают на 40-50% и будут стоить до 120 рублей за штуку. Эксперты связывают это с ростом цен на топливо, какао-бобы и творог.

Напомним, с начала года рост потребительских цен в Ростовской области составил 2,7%.

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