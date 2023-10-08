В Ростовской области глазированные сырки подорожали в несколько раз

Инфляция в Ростовской области за последний год добралась и до глазированных сырков. Они подорожали в несколько раз. Значительней всего в цене поднялись сырки марки «Савушкин», они стали дороже на 984%. Сырки «Свитлогорье» подорожали на 64%, а «Простоквашино» — на 40%.