В Ростовской области глазированные сырки подорожали в несколько раз

Posted Сегодня, 10:58
Published Сегодня, 10:58
Modified Сегодня, 11:00
Updated Сегодня, 11:00
Инфляция в Ростовской области за последний год добралась и до глазированных сырков. Они подорожали в несколько раз. Значительней всего в цене поднялись сырки марки «Савушкин», они стали дороже на 984%. Сырки «Свитлогорье» подорожали на 64%, а «Простоквашино» — на 40%.
Чуть в меньшей степени подорожание коснулось сырков марки «Вкуснотеево», они подорожали на 16%. Сырки «Ростагроэкспорта» поднялись в цене на 7%, а сырки от бренда «Три коровы два кота» — на 3%.
Ранее рост цен на сырки прогнозировался этой осенью. Некоторые из них подорожают на 40-50% и будут стоить до 120 рублей за штуку. Эксперты связывают это с ростом цен на топливо, какао-бобы и творог.
Напомним, с начала года рост потребительских цен в Ростовской области составил 2,7%.