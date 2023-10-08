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Published Сегодня, 14:13

Modified Сегодня, 14:14

Updated Сегодня, 14:14

Рыбак в Ростовской области едва не погиб из-за внезапного подъема уровня воды в реке

В Ростовской области рыбака отрезало от земли из-за внезапного паводка

8 октября 2023, 14:13
Фото: 1MI
Рыбак в Ростовской области едва не погиб из-за внезапного подъема уровня воды в реке
Рыбак в Ростовской области едва не погиб из-за внезапного подъема уровня воды в реке, сообщают в социальных сетях.

Рыбак из Ростова приехал в хутор Дугино, чтобы порыбачить на реке Дон. Однако из-за внезапного ухудшения погоды мужчина не смог вернуться на берег — обратный путь затопило разлившейся водой.

Жизнь рыбаку спасли его знакомые. Они сообщили спасателям о случившемся и дали примерные координаты местонахождения ростовчанина. Сотрудники службы спасения на воде доставили рыбака на лодке на безопасную территорию.

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Как пишет Telegram-канал «Че по Ростову?», с мужчиной сейчас все в порядке. Однако свое затопленное из-за разлива авто он сможет забрать только после окончания паводка.

Тем временем в Ростове сегодня из-за сильного ливня также топит улицы. Машины вынуждены «плыть» в частности по Сельмашу и Таганрогской.

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