В Ростовской области рыбака отрезало от земли из-за внезапного паводка

Posted Сегодня, 14:13
Published Сегодня, 14:13
Modified Сегодня, 14:14
Updated Сегодня, 14:14
Рыбак из Ростова приехал в хутор Дугино, чтобы порыбачить на реке Дон. Однако из-за внезапного ухудшения погоды мужчина не смог вернуться на берег — обратный путь затопило разлившейся водой.
Жизнь рыбаку спасли его знакомые. Они сообщили спасателям о случившемся и дали примерные координаты местонахождения ростовчанина. Сотрудники службы спасения на воде доставили рыбака на лодке на безопасную территорию.
Как пишет Telegram-канал «Че по Ростову?», с мужчиной сейчас все в порядке. Однако свое затопленное из-за разлива авто он сможет забрать только после окончания паводка.
Тем временем в Ростове сегодня из-за сильного ливня также топит улицы. Машины вынуждены «плыть» в частности по Сельмашу и Таганрогской.