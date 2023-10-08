В Сети появилось видео затопления поселка Кагальник в Ростовской области 8 октября

Posted Сегодня, 09:15
Published Сегодня, 09:15
Modified Сегодня, 09:17
Updated Сегодня, 09:17
В МЧС предупредили, что ураганный ветер и дождь могут стать причиной опасного сгона воды в реке Дон. Из-за повышения уровня воды может случиться подтопление территорий. Так, вода уже топит дороги и дворы в поселке Кагальник Азовского района.
Также МЧС предупреждали о сгоне воды и в Таганрогском заливе в Ростовской области. Рыбакам рекомендуется отказаться сегодня от рыбалки из-за опасных погодных условий. Осторожность стоит соблюдать и всем жителям региона, так как сильные порывы ветра могут стать причиной обрушения аварийных деревьев, дорожных знаков и рекламных щитов.
Напомним, непогода также привела к перебоям в электроснабжении и даже в водоснабжении в Ростовской области. RostovGazeta подробно рассказала о том, как устраняют последствия ураганного ветра и дождя в регионе.