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Posted Сегодня, 09:15

Published Сегодня, 09:15

Modified Сегодня, 09:17

Updated Сегодня, 09:17

Из-за опасного повышения воды в реке Дон подтопление началось в поселке Кагальник

В Сети появилось видео затопления поселка Кагальник в Ростовской области 8 октября

8 октября 2023, 09:15
Фото: 1MI
Из-за опасного повышения воды в реке Дон подтопление началось в поселке Кагальник

Поселок Кагальник затопило в Ростовской области из-за сильного ветра

Из-за опасного повышения воды в реке Дон подтопление началось в поселке Кагальник Ростовской области, кадры оттуда публикуют «Вести Дон».

В МЧС предупредили, что ураганный ветер и дождь могут стать причиной опасного сгона воды в реке Дон. Из-за повышения уровня воды может случиться подтопление территорий. Так, вода уже топит дороги и дворы в поселке Кагальник Азовского района.

Из-за опасного повышения воды в реке Дон подтопление началось в поселке Кагальник
Видео: "Вести Дон"

Также МЧС предупреждали о сгоне воды и в Таганрогском заливе в Ростовской области. Рыбакам рекомендуется отказаться сегодня от рыбалки из-за опасных погодных условий. Осторожность стоит соблюдать и всем жителям региона, так как сильные порывы ветра могут стать причиной обрушения аварийных деревьев, дорожных знаков и рекламных щитов.

Напомним, непогода также привела к перебоям в электроснабжении и даже в водоснабжении в Ростовской области. RostovGazeta подробно рассказала о том, как устраняют последствия ураганного ветра и дождя в регионе.

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