В Сети появилось видео затопления поселка Кагальник в Ростовской области 8 октября

Также МЧС предупреждали о сгоне воды и в Таганрогском заливе в Ростовской области. Рыбакам рекомендуется отказаться сегодня от рыбалки из-за опасных погодных условий. Осторожность стоит соблюдать и всем жителям региона, так как сильные порывы ветра могут стать причиной обрушения аварийных деревьев, дорожных знаков и рекламных щитов.