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Published Сегодня, 12:37

Modified Сегодня, 12:39

Updated Сегодня, 12:39

В Ростове из-за бушевания стихии повалены заборы, деревья и дорожные знаки

Ветер повалил десятки деревьев, заборы и дорожные знаки в Ростове

8 октября 2023, 12:37
Фото: 1MI
В Ростове из-за бушевания стихии повалены заборы, деревья и дорожные знаки
В Ростове из-за стихии повалены деревья и дорожные знаки, фото и видео последствий сильного ветра публикуют в социальных сетях местные жители.

В Ростове с прошлой ночи бушует непогода. В городе идет сильный дождь. Скорость ветра при этом превышает 20 метров в секунду.

В Ростове из-за бушевания стихии повалены заборы, деревья и дорожные знаки
Видео: Telegram-канал "Это Ростов"

Стихия повалила металлический забор возле ЖК «Сокол» на улице Оганова. Также сразу в нескольких местах в городе повалены аварийные деревья и дорожные знаки. Обломки дорожных знаков разбросаны, в частности, у торгового центра «Большой» на Красноармейской. Огромные ветки и деревья повалены на Коммунистическом и Таганрогской.

Напомним, также из-за непогоды жители нескольких городов Ростовской области остались без электричества и воды. Помимо этого, сгон воды в реке Дон спровоцировал подтопление поселка Кагальник в Азовском районе.

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