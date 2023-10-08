Ветер повалил десятки деревьев, заборы и дорожные знаки в Ростове

Стихия повалила металлический забор возле ЖК «Сокол» на улице Оганова. Также сразу в нескольких местах в городе повалены аварийные деревья и дорожные знаки. Обломки дорожных знаков разбросаны, в частности, у торгового центра «Большой» на Красноармейской. Огромные ветки и деревья повалены на Коммунистическом и Таганрогской.