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Published Сегодня, 16:47

Modified Сегодня, 16:49

Updated Сегодня, 16:49

В Ростовской области из-за непогоды экстренные службы работают в усиленном режиме

Власти сообщили о готовности к возможным ЧС в Ростовской области

8 октября 2023, 16:47
Фото: 1MI
В Ростовской области из-за непогоды экстренные службы работают в усиленном режиме
В Ростовской области из-за непогоды экстренные службы работают в усиленном режиме, заверили в МЧС.

Из-за штормового предупреждения в Ростовской области экстренные службы работают в усиленном режиме. Власти заверяют, что в случае возникновения ЧС на помощь местным жителям готовы прийти более пяти тысяч спасателей.

К настоящему времени подготовлены более 400 специалистов, 80 специальных плавательных средств и 130 единиц транспорта.

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В тех населенных пунктах, где зафиксирован подъем воды, круглосуточно дежурят более 20 спасателей с необходимой техникой и транспортом.

Напомним, непогода в Ростовской области уже стала причиной обрывов линий электропередач, падения деревьев и дорожных знаков. RostovGazeta подробно рассказывала о последствиях стихии.

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