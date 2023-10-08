Власти сообщили о готовности к возможным ЧС в Ростовской области

Posted Сегодня, 16:47
Published Сегодня, 16:47
Modified Сегодня, 16:49
Updated Сегодня, 16:49
Из-за штормового предупреждения в Ростовской области экстренные службы работают в усиленном режиме. Власти заверяют, что в случае возникновения ЧС на помощь местным жителям готовы прийти более пяти тысяч спасателей.
К настоящему времени подготовлены более 400 специалистов, 80 специальных плавательных средств и 130 единиц транспорта.
В тех населенных пунктах, где зафиксирован подъем воды, круглосуточно дежурят более 20 спасателей с необходимой техникой и транспортом.