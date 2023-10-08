Водители заявляют о нулевой видимости на М-4 в Ростовской области из-за дождя

Posted Сегодня, 12:55
Published Сегодня, 12:55
Modified Сегодня, 12:57
Updated Сегодня, 12:57
Шторм разразился в Ростовской области 8 октября. С минувшей ночи в регионе бушует ураганный ветер, а также идет мощный ливень.
Автомобилисты сообщают, что из-за дождя на трассах практически нулевая видимость. С мощными потоками воды не справляются «дворники» на машинах. Водители вынуждены ехать очень медленно, чтобы не попасть в ДТП.
Ранее ГИБДД призывала автомобилистов быть внимательней на дорогах из-за непогоды. Помимо снижения скорости, им также рекомендовалось избегать сложных маневров.
Напомним, непогода в Ростовской области уже стала причиной обрывов линий электропередач, падения деревьев и дорожных знаков. Ранее RostovGazeta подробно рассказывала о последствиях стихии.