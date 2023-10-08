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Posted Сегодня, 12:55

Published Сегодня, 12:55

Modified Сегодня, 12:57

Updated Сегодня, 12:57

На дорогах в Ростовской области из-за мощного ливня наблюдается почти нулевая видимость

Водители заявляют о нулевой видимости на М-4 в Ростовской области из-за дождя

8 октября 2023, 12:55
Фото: 1MI
На дорогах в Ростовской области из-за мощного ливня наблюдается почти нулевая видимость
На дорогах в Ростовской области из-за мощного ливня наблюдается почти нулевая видимость, сообщают в социальных сетях автомобилисты.

Шторм разразился в Ростовской области 8 октября. С минувшей ночи в регионе бушует ураганный ветер, а также идет мощный ливень.

Автомобилисты сообщают, что из-за дождя на трассах практически нулевая видимость. С мощными потоками воды не справляются «дворники» на машинах. Водители вынуждены ехать очень медленно, чтобы не попасть в ДТП.

На дорогах в Ростовской области из-за мощного ливня наблюдается нулевая видимость
Видео: Telegram-канал "Это Ростов!"

Ранее ГИБДД призывала автомобилистов быть внимательней на дорогах из-за непогоды. Помимо снижения скорости, им также рекомендовалось избегать сложных маневров.

Напомним, непогода в Ростовской области уже стала причиной обрывов линий электропередач, падения деревьев и дорожных знаков. Ранее RostovGazeta подробно рассказывала о последствиях стихии.

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