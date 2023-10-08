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Posted Сегодня, 19:50

Published Сегодня, 19:50

Modified Сегодня, 19:52

Updated Сегодня, 19:52

Массовое ДТП с участием военных машин и фуры произошло в Ростовской области

Военный грузовик перекрыл трассу под Самбеком в Ростовской области

8 октября 2023, 19:50
Фото: Pxhere
Массовое ДТП с участием военных машин и фуры произошло в Ростовской области

Военный грузовик развернуло на мокрой трассе под Самбеком в Ростовской области

На мокрой трассе в Ростовской области произошла авария с участием военных машин и фуры, сообщили в социальных сетях очевидцы.

Дорожная авария произошла недалеко от Таганрога, в районе села Самбек. Там несколько военных машин на мокрой трассе попытались обогнать фуру. Однако во время перестроения машины стало заносить. Грузовик же, пытаясь увернуться от столкновения, влетел в барьерное ограждение на дороге.

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Массовое ДТП с участием военных машин и фуры произошло в Ростовской области
Видео: ВК «Таганрогское ДПС»

 

В результате аварии военный грузовик развернуло поперек полосы, движение по ней на время было заблокировано, а водителям пришлось объезжать место ДТП по встречке.

Сейчас на трассе ликвидируют последствия ДТП. В ГИБДД региона подробностями аварии пока не делились. О пострадавших в результате происшествия тоже пока не сообщается.

Информация об инциденте будет уточняться.

Напомним, сегодня два крупных ДТП спровоцировали пробку на трассе М-4 «Дон» в Ростовской области.

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