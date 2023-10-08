Военный грузовик перекрыл трассу под Самбеком в Ростовской области

Дорожная авария произошла недалеко от Таганрога, в районе села Самбек. Там несколько военных машин на мокрой трассе попытались обогнать фуру. Однако во время перестроения машины стало заносить. Грузовик же, пытаясь увернуться от столкновения, влетел в барьерное ограждение на дороге.