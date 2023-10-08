Военный грузовик перекрыл трассу под Самбеком в Ростовской области

Posted Сегодня, 19:50
Published Сегодня, 19:50
Modified Сегодня, 19:52
Updated Сегодня, 19:52
Дорожная авария произошла недалеко от Таганрога, в районе села Самбек. Там несколько военных машин на мокрой трассе попытались обогнать фуру. Однако во время перестроения машины стало заносить. Грузовик же, пытаясь увернуться от столкновения, влетел в барьерное ограждение на дороге.
В результате аварии военный грузовик развернуло поперек полосы, движение по ней на время было заблокировано, а водителям пришлось объезжать место ДТП по встречке.
Сейчас на трассе ликвидируют последствия ДТП. В ГИБДД региона подробностями аварии пока не делились. О пострадавших в результате происшествия тоже пока не сообщается.
Информация об инциденте будет уточняться.
Напомним, сегодня два крупных ДТП спровоцировали пробку на трассе М-4 «Дон» в Ростовской области.