Заморозки до -5 градусов ожидаются в Ростовской области с 9 октября

Со следующей недели на Ростовскую область обрушится значительное похолодание. В начале недели в регионе будут идти дожди, а также будет бушевать ураганный ветер, его скорость будет доходить до 28 метров в секунду. Температура воздуха опустится днем до +10 градусов, а вечером — до -5 градусов.