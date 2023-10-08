Заморозки до -5 градусов ожидаются в Ростовской области с 9 октября

Posted Сегодня, 12:17
Published Сегодня, 12:17
Modified Сегодня, 12:19
Updated Сегодня, 12:19
Со следующей недели на Ростовскую область обрушится значительное похолодание. В начале недели в регионе будут идти дожди, а также будет бушевать ураганный ветер, его скорость будет доходить до 28 метров в секунду. Температура воздуха опустится днем до +10 градусов, а вечером — до -5 градусов.
На севере Ростовской области на следующей неделе, помимо морозов, ожидается также и мокрый снег.
Напомним, в МЧС предупредили также о сгоне воды в реке Дон из-за сильного ветра и дождя. Подобное явление грозит подтоплением территорий.