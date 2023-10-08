Жители Ростовской области на неделю останутся без телевидения и радио

Posted Сегодня, 07:46
Published Сегодня, 07:46
Modified Сегодня, 07:48
Updated Сегодня, 07:48
C 9 по 15 октября проблемы с вещанием радио и ТВ могут наблюдаться в разных районах Ростовской области из-за профилактических плановых работ.
Так, 9 октября с 11.00 до 17.00 перебои в работе телевидения заметят жители хутора Зеленолугский в Мартыновском районе.
На следующий день с 08.00 до 17.00 проблемы с вещанием будут в Новошахтинске, с 10.00 до 16.00 — в Мечетинской Зерноградского района, а с 11.00 до 17.00 — в Большой Мартыновке и в Обливской.
В среду, 11 октября, с 11.00 до 17.00 без телевидения останутся жители поселка Орловский и Первомайского в Кашарском районе.
В эти же часы, но уже 12 октября перебои ждут жителей Камышева в Зимовниковском районе и Садков в Красносулинском районе. В тот же день с 10.00 до 16.00 сигнал перестанет ловить в Родионово-Несветайском.
Наконец, в пятницу, 13 октября, с 11.00 до 17.00 без телевизора придется остаться жителям Камышевки в Орловском районе и в Тацинском.
Отметим, что в случае непогоды работы на станциях могут перенести, а потому радио и ТВ будут работать в обычном режиме.
Напомним, массовые отключения света проведут из-за ремонта в Ростове с 9 и по 15 октября.