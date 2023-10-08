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Published Сегодня, 07:46

Modified Сегодня, 07:48

Updated Сегодня, 07:48

На следующей недели в Ростовской области возможны перебои в работе радио и ТВ

Жители Ростовской области на неделю останутся без телевидения и радио

8 октября 2023, 07:46
Фото: pxhere.com
На следующей недели в Ростовской области возможны перебои в работе радио и ТВ
На следующей недели в Ростовской области возможны перебои в работе радио и ТВ, предупредили в Российской телевизионной и радиовещательной сети (РТРС).

C 9 по 15 октября проблемы с вещанием радио и ТВ могут наблюдаться в разных районах Ростовской области из-за профилактических плановых работ.

Так, 9 октября с 11.00 до 17.00 перебои в работе телевидения заметят жители хутора Зеленолугский в Мартыновском районе.

На следующий день с 08.00 до 17.00 проблемы с вещанием будут в Новошахтинске, с 10.00 до 16.00 — в Мечетинской Зерноградского района, а с 11.00 до 17.00 — в Большой Мартыновке и в Обливской.

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В среду, 11 октября, с 11.00 до 17.00 без телевидения останутся жители поселка Орловский и Первомайского в Кашарском районе.

В эти же часы, но уже 12 октября перебои ждут жителей Камышева в Зимовниковском районе и Садков в Красносулинском районе. В тот же день с 10.00 до 16.00 сигнал перестанет ловить в Родионово-Несветайском.

Наконец, в пятницу, 13 октября, с 11.00 до 17.00 без телевизора придется остаться жителям Камышевки в Орловском районе и в Тацинском.

Отметим, что в случае непогоды работы на станциях могут перенести, а потому радио и ТВ будут работать в обычном режиме.

Напомним, массовые отключения света проведут из-за ремонта в Ростове с 9 и по 15 октября.

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