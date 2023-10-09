Аналитики сообщили о росте благополучия жителей Ростовской области

Posted Сегодня, 10:45
Published Сегодня, 10:45
Modified Сегодня, 10:47
Updated Сегодня, 10:47
В понедельник, 9 октября, стало известно, что Ростовская область заняла 37-е место в рейтинге регионов по показателю благополучия населения. Итоговый балл региона в 2022 году составил 39,26, хотя годом ранее этот показатель составлял всего 35,27 балла.
Аналитики уточнили, что при расчете рейтинга использовались показатели, характеризующие доходы населения, стоимость товаров и услуг, а также доли населения, находящаяся за границей бедности, доля жителей, способных позволить себе ипотеку, и граждане, чей доход составляет более 60 тысяч рублей в месяц.
При этом соседний Краснодарский край занял 22 место рейтинга с 46,3 баллами.
Ранее стало известно, какой уровень МРОТ собираются установить в 2024 году в Ростовской области.