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Published Сегодня, 10:45

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Updated Сегодня, 10:47

Ростовская область поднялась на четыре строчки в рейтинге благополучия населения

Аналитики сообщили о росте благополучия жителей Ростовской области

9 октября 2023, 10:45
Фото: 1MI
Ростовская область поднялась на четыре строчки в рейтинге благополучия населения

Ростовская область поднялась в рейтинге благополучия населения

Ростовская область заняла 37-е место в рейтинге благополучия населения, об этом сообщили аналитики РИА «Рейтинг».

В понедельник, 9 октября, стало известно, что Ростовская область заняла 37-е место в рейтинге регионов по показателю благополучия населения. Итоговый балл региона в 2022 году составил 39,26, хотя годом ранее этот показатель составлял всего 35,27 балла.

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Аналитики уточнили, что при расчете рейтинга использовались показатели, характеризующие доходы населения, стоимость товаров и услуг, а также доли населения, находящаяся за границей бедности, доля жителей, способных позволить себе ипотеку, и граждане, чей доход составляет более 60 тысяч рублей в месяц.

При этом соседний Краснодарский край занял 22 место рейтинга с 46,3 баллами.

Ранее стало известно, какой уровень МРОТ собираются установить в 2024 году в Ростовской области.

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