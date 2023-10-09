Аналитики сообщили о росте благополучия жителей Ростовской области

Аналитики уточнили, что при расчете рейтинга использовались показатели, характеризующие доходы населения, стоимость товаров и услуг, а также доли населения, находящаяся за границей бедности, доля жителей, способных позволить себе ипотеку, и граждане, чей доход составляет более 60 тысяч рублей в месяц.