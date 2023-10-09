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Updated Сегодня, 10:58

Банк «Центр-инвест» зашел на платформу цифрового рубля

Банк «Центр-инвест» зашел на платформу цифрового рубля

9 октября 2023, 10:56
Фото: 1MI
Банк «Центр-инвест» и Центробанк, оператор платформы, заключили договор счета цифрового рубля. Финансовая организация вошла во вторую группу банков, которые готовят свои системы и процессы к проведению тестирования операций с цифровым рублем.

Уточним, что цифровой рубль представляет собой новую форму российской валюты, которая будет выпускаться в дополнение к уже существующим наличным и безналичным средствам платежа. На текущей стадии пилотного проекта важно подготовить информационные системы банка, чтобы в дальнейшем отработать все процессы, которые связаны с цифровым рублем, на реальных клиентах: открытие и пополнение счета, оплату товаров с помощью этой валюты, переводы между физлицами.

Как отметил Юрий Богданов, зампредседателя совета директоров, директор по инновациям банка «Центр-инвест», внедрение цифрового рубля — качественный сдвиг в области мировых платежей. Принимая участие в пилотном проекте, банк получает возможность убедиться во всех преимуществах применения цифровых валют и повлиять на создание платежной инфраструктуры. Клиенты со своей стороны получат возможность воспользоваться новыми банковскими услугами и продуктами.

Напомним, уже много лет продолжается эффективное сотрудничество банка «Центр-Инвест» и Центробанка, в том числе в области пилотных проектов, касающихся развития платежной инфраструктуры Российской Федерации. С 2014 года «Центр-инвест» входит в перечень значимых финучреждений на рынке платежных услуг, каждый год подтверждая свой высокий уровень.

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