Банк «Центр-инвест» зашел на платформу цифрового рубля

Уточним, что цифровой рубль представляет собой новую форму российской валюты, которая будет выпускаться в дополнение к уже существующим наличным и безналичным средствам платежа. На текущей стадии пилотного проекта важно подготовить информационные системы банка, чтобы в дальнейшем отработать все процессы, которые связаны с цифровым рублем, на реальных клиентах: открытие и пополнение счета, оплату товаров с помощью этой валюты, переводы между физлицами.