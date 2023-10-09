Банк «Центр-инвест» зашел на платформу цифрового рубля

Posted Сегодня, 10:56
Published Сегодня, 10:56
Modified Сегодня, 10:58
Updated Сегодня, 10:58
Уточним, что цифровой рубль представляет собой новую форму российской валюты, которая будет выпускаться в дополнение к уже существующим наличным и безналичным средствам платежа. На текущей стадии пилотного проекта важно подготовить информационные системы банка, чтобы в дальнейшем отработать все процессы, которые связаны с цифровым рублем, на реальных клиентах: открытие и пополнение счета, оплату товаров с помощью этой валюты, переводы между физлицами.
Как отметил Юрий Богданов, зампредседателя совета директоров, директор по инновациям банка «Центр-инвест», внедрение цифрового рубля — качественный сдвиг в области мировых платежей. Принимая участие в пилотном проекте, банк получает возможность убедиться во всех преимуществах применения цифровых валют и повлиять на создание платежной инфраструктуры. Клиенты со своей стороны получат возможность воспользоваться новыми банковскими услугами и продуктами.
Напомним, уже много лет продолжается эффективное сотрудничество банка «Центр-Инвест» и Центробанка, в том числе в области пилотных проектов, касающихся развития платежной инфраструктуры Российской Федерации. С 2014 года «Центр-инвест» входит в перечень значимых финучреждений на рынке платежных услуг, каждый год подтверждая свой высокий уровень.