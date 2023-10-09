Через Батайск в Санкт-Петербург

В упорной борьбе спортсмены СК «Суворов» завоевали первое место (Дмитрий Сычев) и второе место (Юлия Янкова) в возрастной категории 12-13 лет. Как отметил главный тренер сборной команды Ростовской области по киокусинкай Олег Захаров, данный турнир стал очередным тестовым этапом перед всероссийскими соревнованиями в Санкт-Петербурге. Успех на муниципальном турнире в Батайске показал эффективность выбранной стратегии подготовки сборной, а стабильно высокие результаты ребят являются важным показателем качественной тренерской работы.