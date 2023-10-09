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Через Батайск в Санкт-Петербург

Через Батайск в Санкт-Петербург

9 октября 2023, 08:10
Фото: СК «Суворов»
Юные каратисты Суворовского выиграли очередной турнир.

8 октября прошло Первенство Батайска по каратэ киокусинкай. Более 500 спортсменов из 20 клубов Ростовской области собрались побороться за трофей.

Фото: СК «Суворов»

В упорной борьбе спортсмены СК «Суворов» завоевали первое место (Дмитрий Сычев) и второе место (Юлия Янкова) в возрастной категории 12-13 лет. Как отметил главный тренер сборной команды Ростовской области по киокусинкай Олег Захаров, данный турнир стал очередным тестовым этапом перед всероссийскими соревнованиями в Санкт-Петербурге. Успех на муниципальном турнире в Батайске показал эффективность выбранной стратегии подготовки сборной, а стабильно высокие результаты ребят являются важным показателем качественной тренерской работы.

Фото: СК «Суворов»

Напомним, 27–29 октября ребята будут защищать честь Ростовской области на всероссийских соревнованиях «Медный всадник» в Санкт-Петербурге.

Фото: СК «Суворов»
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