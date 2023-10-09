Десятки мигрантов-нелегалов обнаружили в Ростовской области во время рейдов

Posted Сегодня, 07:07
Published Сегодня, 07:07
Modified Сегодня, 07:09
Updated Сегодня, 07:09
Полиция провела совместные рейды с ФСБ в рамках операции «Нелегал-2023». Целью проведения рейдов стало обнаружение иностранных граждан, которые незаконно занимаются трудовой деятельностью на территории Ростовской области.
Полицейские осмотрели производственные объекты на территории Ростова, Батайска, а также Аксайского и Мясниковского районов Ростовской области, благодаря чему удалось обнаружить 21 иностранного гражданина, находящегося в России незаконно.
В отношении них составили протоколы о нарушении правил въезда или режима пребывания, в отношении одного из мигрантов составили протокол о незаконном осуществлении трудовой деятельности в России. Их привлекли к административной ответственности, это же ждет и работодателей, которые незаконно использовали труд мигрантов без надлежащего разрешения.
Работы продолжатся.
Ранее стало известно, что мигрантам может стать недоступна работа в такси и больницах.