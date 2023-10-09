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Published Сегодня, 07:07

Modified Сегодня, 07:09

Updated Сегодня, 07:09

В Ростовской области во время рейдов обнаружили более 20 нелегальных мигрантов

Десятки мигрантов-нелегалов обнаружили в Ростовской области во время рейдов

9 октября 2023, 07:07
Фото: МВД по Ростовской области
В Ростовской области во время рейдов обнаружили более 20 нелегальных мигрантов
В Ростовской области выявили 21 нелегального мигранта, об этом сообщили в пресс-службе донского ГУ МВД.

Полиция провела совместные рейды с ФСБ в рамках операции «Нелегал-2023». Целью проведения рейдов стало обнаружение иностранных граждан, которые незаконно занимаются трудовой деятельностью на территории Ростовской области.

Полицейские осмотрели производственные объекты на территории Ростова, Батайска, а также Аксайского и Мясниковского районов Ростовской области, благодаря чему удалось обнаружить 21 иностранного гражданина, находящегося в России незаконно.

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В Ростовской области во время рейдов обнаружили более 20 нелегальных мигрантов
Видео: МВД по Ростовской области

В отношении них составили протоколы о нарушении правил въезда или режима пребывания, в отношении одного из мигрантов составили протокол о незаконном осуществлении трудовой деятельности в России. Их привлекли к административной ответственности, это же ждет и работодателей, которые незаконно использовали труд мигрантов без надлежащего разрешения.

Работы продолжатся.

Ранее стало известно, что мигрантам может стать недоступна работа в такси и больницах.

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