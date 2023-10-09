Десятки мигрантов-нелегалов обнаружили в Ростовской области во время рейдов

В отношении них составили протоколы о нарушении правил въезда или режима пребывания, в отношении одного из мигрантов составили протокол о незаконном осуществлении трудовой деятельности в России. Их привлекли к административной ответственности, это же ждет и работодателей, которые незаконно использовали труд мигрантов без надлежащего разрешения.