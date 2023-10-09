Эмодзи, деньги и квартиры: за что судился бизнес Ростовской области в сентябре

Posted Сегодня, 10:53
Published Сегодня, 10:53
Modified Сегодня, 10:55
Updated Сегодня, 10:55
В сентябре в картотеке Арбитражного суда Москвы появилось исковое заявление от авиакомпании «Азимут», которая потребовала у поставщика самолетов более 50 миллионов рублей. Ответчиком в деле стала лизинговая компания АО «ГТЛК», которая, предположительно, должна была помочь «Азимуту» с арендой и лизингом воздушных судов или авиационного оборудования.
В настоящий момент неизвестно, что именно стало предметом судебных разбирательств, однако «Азимут» потребовал с московской компании около 53,2 миллиона рублей. Данные о ходе дела уточняются.
Арбитражный суд Ростовской области определил, что АО «Ростовводоканал» выплатит более 117 миллионов рублей за ущерб акватории реки Дон.
Согласно данным донского Росприроднадзора, компания эксплуатирует очистные сооружения канализации Ростова, а сточные воды после очистки сбрасывает в реку,
Сотрудники надзорного органа провели плановую проверку и провели анализ отобранных проб воды, что позволило выяснить, что «Ростовводоканал» сбрасывал в Дон воду с повышенной концентрацией загрязняющих веществ, например, аммоний-иона, нитрит-иона, нитрат-иона и других соединений.
«Нарушение Ростовводоканалом требований к охране водного объекта привело к загрязнению Дона», — рассказали корреспонденту RostovGazeta в пресс-службе Росприроднадзора. В итоге у компании потребовали компенсации ущерба в размере 117,2 миллиона рублей, однако добровольного возмещения не последовало, и деньги взыскали через суд.
Еще одним значимым судебным процессом в арбитражном суде стало дело о смайлике, определившем судьбу одного из конфликтов между заказчиком и поставщиков. В результате слушаний суд вынес решение приравнять эмодзи «большой палец вверх» к официальной подписи документа.
Судьбоносное решение вынесли в результате спора между донскими предпринимателями. Согласно данным документов, в марте бизнесмены заключили договор о поставке торгового киоска, при этом в одном из пунктов договора было указано, что юридическую силу будут иметь все документы, полученные сторонами соглашения по электронной почте или через мессенджеры.
Спустя месяц объект закупки поступил в распоряжение заказчика, однако владельца не устроил цвет киоска. Он начал настаивать, что не согласовал его, однако в переписке с подрядчиком под сообщением об окрасе ларька заказчик поставил тот самый «большой палец вверх».
В итоге суд встал на сторону поставщика, признав претензии заказчика безосновательными, поскольку эмодзи используют для одобрения или подтверждения каких-либо действий собеседника.
Важным судебным решением также стало введение процедуры наблюдения в отношении таможенного брокера ООО «Маршалл», которое существует на рынке Ростовской области более 20 лет. По информации суда, компания задолжала кредиторам более 7,65 миллиарда рублей.
В итоге в сентябре Арбитражный суд Ростовской области вынес решение о начале конкурсного производства, конкурсным управляющим будет выступать Геннадий Прокопцев.
Сообщается, что ИФНС Таганрога потребовал с предприятия ООО «Маршалл» 5,63 миллиарда рублей.
В середине сентября в картотеке арбитражных дел появилась информация о судебном споре между ГУ МВД к застройщику ООО «Инвестрадиострой». Предметом спора выступили 29 из 400 помещений в недостроенном жилом доме на проспекте Михаила Нагибина, 38 в Ростове.
Еще в прошлом году полиция пыталась закрепить за собой право собственности на объекты недвижимости в строящемся здании, поскольку выступала соинвестором при строительстве. Весной текущего года ГУ МВД потребовало наложить запрет на 20 квартир, это должно было стать обеспечительными мерами. В суде уточнили, что обязательство ответчика предоставить квартиры истцу возникли на основании договора купли-продажи прав ООО «СК „Гарант-Строй“, с которым был заключен договор.
В итоге суд встал на сторону истца и позволил наложить арест на квартиры, ограничив регистрационные действия. Судебные тяжбы все еще продолжаются, совсем недавно СМИ сообщили, что застройщик не готов передать донской полиции жилье из-за изменения проекта. Якобы в последнем его варианте необходимых помещений просто не было предусмотрено, и теперь подходящим выходом из ситуации может стать только выплата компенсаций ГУ МВД по Ростовской области.
Последним значимым арбитражным делом стало привлечение к административной ответственности гендиректора «Азовского морского порта» Геннадия Гребенюкова, проблемы возникли с убежищем, которое необходимо было содержать в надлежащем состоянии.
Согласно материалам дела, речь шла о подземном одноэтажном капитальном сооружении, предназначенном для защиты от фугасного и осколочного действия обычных средств поражения. В зоне ответственности морского порта находилось содержание убежища в состоянии постоянной готовности, но в ходе проверки инспекторы выявили нарушения: входы и путь в помещения были перекрыты промышленными и строительными материалами, в убежище не было телефонной связи, не работал аварийный выход.
Размер штрафа составил две тысячи рублей.