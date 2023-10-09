Эмодзи, деньги и квартиры: за что судился бизнес Ростовской области в сентябре

В итоге суд встал на сторону истца и позволил наложить арест на квартиры, ограничив регистрационные действия. Судебные тяжбы все еще продолжаются, совсем недавно СМИ сообщили, что застройщик не готов передать донской полиции жилье из-за изменения проекта. Якобы в последнем его варианте необходимых помещений просто не было предусмотрено, и теперь подходящим выходом из ситуации может стать только выплата компенсаций ГУ МВД по Ростовской области.