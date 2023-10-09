ГК «ЮгСтройИнвест» завершила строительство экорайона «Вересаево»

Несмотря на то, что район в нашем городе появился относительно недавно, у его жителей уже успели сложиться свои традиции. Совместно с застройщиком вересаевцы принимают участие в традиционном Дне древонасаждения, высаживают фамильные деревья и ухаживают за ними.