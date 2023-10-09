rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:31

Published Сегодня, 06:31

Modified Сегодня, 06:33

Updated Сегодня, 06:33

ГК «ЮгСтройИнвест» завершила строительство экорайона «Вересаево»

ГК «ЮгСтройИнвест» завершила строительство экорайона «Вересаево»

9 октября 2023, 06:31
Фото: ГК «ЮгСтройИнвест»
Реклама. ООО «ЮСИ-РИЭЛТ-ДОН» . erid: LjN8KT9Pq
Накануне группа компаний «ЮгСтройИнвест» вручила ключи новоселам двух последних домов экорайона «Вересаево» с литерами 18/1 и 18/2. Таким образом была завершена работа над знаковым для региона инвестиционным проектом.

Вручение ключей происходило в торжественной обстановке. По случаю сдачи домов и завершения проекта застройщик устроил праздник с аниматорами, фотозоной и угощением.

Строительство экорайона «Вересаево» началось в 2018 году. За это время там появилось 30 современных комфортных домов с дворами и аллеями, два детских сада с ясельными группами и одна из самых больших школ Ростовской области на 1434 места.

Визиткой экорайона стало обилие зелени и прогулочные зоны с игровыми пространствами, арт-объектами и светодинамическим фонтаном.

Фото: ГК «ЮгСтройИнвест»

Несмотря на то, что район в нашем городе появился относительно недавно, у его жителей уже успели сложиться свои традиции. Совместно с застройщиком вересаевцы принимают участие в традиционном Дне древонасаждения, высаживают фамильные деревья и ухаживают за ними.

Не последнюю роль экорайон сыграл и в социальной направленности региона. Именно «ЮгСтройИнвест» стал первой компанией, которая откликнулась на предложение властей посодействовать в решении вопроса обманутых дольщиков. Для этих нужд застройщик выделил часть квартир.

Фото: ГК «ЮгСтройИнвест»

Еще одним совместным социальным проектом компании и областного правительства стало обеспечение комфортным жильем в экорайоне детей, оставшихся без попечения родителей, и детей-сирот.

Эксперты неоднократно отмечали плюсы «Вересаево», выделяя его местоположение, развитую инфраструктуру и наличие зеленых зон. В 2023 году район стал победителем конкурса новостроек «ТОП ЖК» в престижной номинации «Лучший жилой комплекс-новостройка в Ростовской области».

Фото: ГК «ЮгСтройИнвест»

В настоящее время «ЮгСтройИнвест» взялся за воплощение еще более грандиозного проекта комплексной застройки. Компания создаст район «Новый Ростов» на территории старого аэропорта. Сейчас здесь строится первый жилой квартал — «Полёт». Также компания строит микрорайон «Левобережье» с уникальным парком у реки Дон и концептуальный дом со стилем «Персона».

Подпишитесь
Итоги недели: шаманы защищают Ростов от угроз, а на рынке ловят мигрантов-уклонистов
Вчера, 15:25
Военный грузовик перекрыл трассу под Самбеком в Ростовской области
Вчера, 19:50
Сильный ветер развернул сухогруз поперек реки Дон под Ростовом
Вчера, 16:01
Легендарный ростовский актер Михаил Бушнов
Вчера, 16:01
Стало известно, когда стихнет ветер в Ростовской области
Вчера, 15:54
Осенняя «Феерия цветов» примет гостей в Ростове-на-Дону
Сегодня, 06:00