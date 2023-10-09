ГК «ЮгСтройИнвест» завершила строительство экорайона «Вересаево»

Posted Сегодня, 06:31
Published Сегодня, 06:31
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Вручение ключей происходило в торжественной обстановке. По случаю сдачи домов и завершения проекта застройщик устроил праздник с аниматорами, фотозоной и угощением.
Строительство экорайона «Вересаево» началось в 2018 году. За это время там появилось 30 современных комфортных домов с дворами и аллеями, два детских сада с ясельными группами и одна из самых больших школ Ростовской области на 1434 места.
Визиткой экорайона стало обилие зелени и прогулочные зоны с игровыми пространствами, арт-объектами и светодинамическим фонтаном.
Несмотря на то, что район в нашем городе появился относительно недавно, у его жителей уже успели сложиться свои традиции. Совместно с застройщиком вересаевцы принимают участие в традиционном Дне древонасаждения, высаживают фамильные деревья и ухаживают за ними.
Не последнюю роль экорайон сыграл и в социальной направленности региона. Именно «ЮгСтройИнвест» стал первой компанией, которая откликнулась на предложение властей посодействовать в решении вопроса обманутых дольщиков. Для этих нужд застройщик выделил часть квартир.
Еще одним совместным социальным проектом компании и областного правительства стало обеспечение комфортным жильем в экорайоне детей, оставшихся без попечения родителей, и детей-сирот.
Эксперты неоднократно отмечали плюсы «Вересаево», выделяя его местоположение, развитую инфраструктуру и наличие зеленых зон. В 2023 году район стал победителем конкурса новостроек «ТОП ЖК» в престижной номинации «Лучший жилой комплекс-новостройка в Ростовской области».
В настоящее время «ЮгСтройИнвест» взялся за воплощение еще более грандиозного проекта комплексной застройки. Компания создаст район «Новый Ростов» на территории старого аэропорта. Сейчас здесь строится первый жилой квартал — «Полёт». Также компания строит микрорайон «Левобережье» с уникальным парком у реки Дон и концептуальный дом со стилем «Персона».