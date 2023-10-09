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Глава РЭО Буцаев: Молодежь формирует экологическую повестку

Глава РЭО Буцаев: Молодежь формирует экологическую повестку

9 октября 2023, 18:15
Фото: reo.ru
Перспективы молодежного движения в сфере экологии обсудили на Российском экологическом форуме (РЭФ), который проходит 8 — 11 октября в Подмосковье. В мероприятии принимают участие экоактивисты, представители общественных организаций и органов власти.

Генеральный директор РЭО Денис Буцаев рассказал, какие проекты для молодых экоактивистов реализует и поддерживает компания.

Как отметил Буцаев, РЭО делает ставку на молодых ребят. Молодежь формирует повестку многих площадок, в том числе политических, влияет на окружение, на взрослых. Буцаев выразил благодарность экоактивистам за то, что они посетили РЭФ, передает gorod55.ru.

РЭО занимается продвижением масштабных молодежных проектов. В их числе создание волонтерского сообщества при РЭО при взаимодействии с волонтерами-экологами «Делай!», серия субботников «Зеленый десант», в которых приняли участие 3405 человек. Также это крупная акция «Убери за собой» в 50 регионах, акция «Открывая страну» на ООПТ.

Кроме того, компания помогает Росмолодежи проводить форумы экологично. В прошлом году было экологизировано 12 всероссийских форумов, в этом году — уже 20, планируется провести еще пять форумов. В 2024 году Всероссийский форум молодежи на 10 тысяч участников также планирует включиться в деятельность по экологизации.

РЭО выступает экологическим партнером таких масштабных форумов, как «Экосистема» и «Таврида». Компания также проводит тематические встречи по вопросам создания экономики замкнутого цикла, работы бизнеса в ее условиях, экологии в сфере образования. В следующем году РЭО намерен плотнее работать с регоператорами по вопросам экопросвещения.

В 2023 году РЭФ включает в себя молодежный день и деловую программу. Подробности о мероприятии — на сайте РЭО.

#Общество
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