Глава РЭО Буцаев: Молодежь формирует экологическую повестку

Кроме того, компания помогает Росмолодежи проводить форумы экологично. В прошлом году было экологизировано 12 всероссийских форумов, в этом году — уже 20, планируется провести еще пять форумов. В 2024 году Всероссийский форум молодежи на 10 тысяч участников также планирует включиться в деятельность по экологизации.