Глава РЭО Буцаев: Молодежь формирует экологическую повестку

Posted Сегодня, 18:15
Published Сегодня, 18:15
Modified Сегодня, 18:16
Updated Сегодня, 18:16
Генеральный директор РЭО Денис Буцаев рассказал, какие проекты для молодых экоактивистов реализует и поддерживает компания.
Как отметил Буцаев, РЭО делает ставку на молодых ребят. Молодежь формирует повестку многих площадок, в том числе политических, влияет на окружение, на взрослых. Буцаев выразил благодарность экоактивистам за то, что они посетили РЭФ, передает gorod55.ru.
РЭО занимается продвижением масштабных молодежных проектов. В их числе создание волонтерского сообщества при РЭО при взаимодействии с волонтерами-экологами «Делай!», серия субботников «Зеленый десант», в которых приняли участие 3405 человек. Также это крупная акция «Убери за собой» в 50 регионах, акция «Открывая страну» на ООПТ.
Кроме того, компания помогает Росмолодежи проводить форумы экологично. В прошлом году было экологизировано 12 всероссийских форумов, в этом году — уже 20, планируется провести еще пять форумов. В 2024 году Всероссийский форум молодежи на 10 тысяч участников также планирует включиться в деятельность по экологизации.
РЭО выступает экологическим партнером таких масштабных форумов, как «Экосистема» и «Таврида». Компания также проводит тематические встречи по вопросам создания экономики замкнутого цикла, работы бизнеса в ее условиях, экологии в сфере образования. В следующем году РЭО намерен плотнее работать с регоператорами по вопросам экопросвещения.
В 2023 году РЭФ включает в себя молодежный день и деловую программу. Подробности о мероприятии — на сайте РЭО.