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Published Сегодня, 11:21

Modified Сегодня, 11:22

Updated Сегодня, 11:22

Мерседес влетел в дверь алкомаркета в Химках и загорелся

9 октября 2023, 11:21
Водитель, управляющий автомобилем «Мерседес», столкнулся с входной дверью магазина в Химках. Согласно информации пресс-службы МВД Подмосковья, после этого произошло возгорание автомобиля.

Дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня утром около шести часов в коттеджном поселке Новогорск-Клаб. Водителем иномарки был мужчина, родившийся в 1992 году. Его доставили в медицинское учреждение, но после осмотра его отпустили домой, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

На данный момент сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все подробности произошедшего.

По информации из SHOT, водитель, которому 31 год, находился в состоянии алкогольного опьянения. Он врезался в закрытый магазин алкогольных напитков на первом этаже жилого дома на Ивановской улице. По словам свидетелей, мужчину удалось вытащить из загоревшейся машины.

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