Мерседес влетел в дверь алкомаркета в Химках и загорелся

Дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня утром около шести часов в коттеджном поселке Новогорск-Клаб. Водителем иномарки был мужчина, родившийся в 1992 году. Его доставили в медицинское учреждение, но после осмотра его отпустили домой, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».