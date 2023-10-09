Мерседес влетел в дверь алкомаркета в Химках и загорелся

Posted Сегодня, 11:21
Published Сегодня, 11:21
Modified Сегодня, 11:22
Updated Сегодня, 11:22
Дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня утром около шести часов в коттеджном поселке Новогорск-Клаб. Водителем иномарки был мужчина, родившийся в 1992 году. Его доставили в медицинское учреждение, но после осмотра его отпустили домой, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».
На данный момент сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все подробности произошедшего.
По информации из SHOT, водитель, которому 31 год, находился в состоянии алкогольного опьянения. Он врезался в закрытый магазин алкогольных напитков на первом этаже жилого дома на Ивановской улице. По словам свидетелей, мужчину удалось вытащить из загоревшейся машины.