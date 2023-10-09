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Posted Сегодня, 14:53

Published Сегодня, 14:53

Modified Сегодня, 15:10

Updated Сегодня, 15:10

«Молимся и надеемся»: как в Ростовской еврейской общине восприняли события в Израиле

«Молимся и надеемся»: как в Ростовской еврейской общине восприняли войну в Израиле

9 октября 2023, 14:53
Фото: pxhere.com
«Молимся и надеемся»: как в Ростовской еврейской общине восприняли события в Израиле

В Ростовской еврейской общине рассказали, как восприняли войну в Израиле

Председатель Ростовской еврейской общины Михаил Потапов сообщил корреспонденту RostovGazeta, что в общине молятся и надеются, что происходящее в Израиле закончится, как можно скорее.

Собеседник рассказывает, что события в Израиле стали разворачиваться в субботу, когда шел шаббат. Напомним, что в субботу 7 октября Израиль подвергся массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа.

«Мы были посвящены в молитвы и оторваны от новостей. И при выходе услышали такие ужасающие вещи. Новости, которые приходят сегодня — шокируют», — отмечает Михаил Потапов.

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Прогнозировать, как дальше будут разворачиваться события в Израиле, в Ростовской еврейской общине не берутся.

«Безусловно, в Израиле проживает много наших соотечественников. Информацией о том, что кто-то хочет вернуться в Ростов, в не владею. Никто об этом не говорил. Да и ситуация такова, что не время сейчас куда-то убегать. Если ростовчане выбрали для себя проживание в Израиле, то, наоборот, надо сплотиться всем вместе и преодолеть эти сложные времена», — подчеркивает председатель общины.

Ранее, со ссылкой на слова ростовчанки, приехавшей в Тель-Авив на концерт американского певца, RostovGazeta сообщала о взрывах в Израиле и реакции местных жителей на происходящее.

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