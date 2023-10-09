«Молимся и надеемся»: как в Ростовской еврейской общине восприняли войну в Израиле

«Безусловно, в Израиле проживает много наших соотечественников. Информацией о том, что кто-то хочет вернуться в Ростов, в не владею. Никто об этом не говорил. Да и ситуация такова, что не время сейчас куда-то убегать. Если ростовчане выбрали для себя проживание в Израиле, то, наоборот, надо сплотиться всем вместе и преодолеть эти сложные времена», — подчеркивает председатель общины.