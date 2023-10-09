«Никто не приезжал»: в еврейской общине Дона рассказали о ростовчанах в Израиле

Posted Сегодня, 11:58
Published Сегодня, 11:58
Modified Сегодня, 12:00
Updated Сегодня, 12:00
Напомним, что в субботу 7 октября Израиль подвергся массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа. В части Израиля введено особое положение.
Есть ли среди россиян в Израиле ростовчане — корреспонденту RostovGazeta выяснить не удалось.
«Нет у нас особо данных о ростовчанах в Израиле. К нам пока за помощью никто не обращался и никто из Израиля не приезжал», — сообщили в Ростовской еврейской общине.
Ранее RostovGazeta сообщала, что жители Ростовской области на неделю останутся без радио и телевидения.