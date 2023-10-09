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Published Сегодня, 11:58

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«Никто не приезжал»: в еврейской общине Дона рассказали о ростовчанах в Израиле

«Никто не приезжал»: в еврейской общине Дона рассказали о ростовчанах в Израиле

9 октября 2023, 11:58
Фото: pxhere.com
«Никто не приезжал»: в еврейской общине Дона рассказали о ростовчанах в Израиле
В Ростовской еврейской общине корреспонденту RostovGazeta сообщили, что из Израиля пока что никто из ростовчан не приезжал, и за помощью в общину никто не обращался.

Напомним, что в субботу 7 октября Израиль подвергся массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа. В части Израиля введено особое положение.

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Есть ли среди россиян в Израиле ростовчане — корреспонденту RostovGazeta выяснить не удалось.

«Нет у нас особо данных о ростовчанах в Израиле. К нам пока за помощью никто не обращался и никто из Израиля не приезжал», — сообщили в Ростовской еврейской общине.

Ранее RostovGazeta сообщала, что жители Ростовской области на неделю останутся без радио и телевидения.

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