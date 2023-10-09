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Published Сегодня, 15:50

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Updated Сегодня, 15:52

В Ростове-на-Дону отопление в социальных учреждениях включат уже 11 октября

Отопление в Ростове начнут включать с 11 октября

9 октября 2023, 15:50
Фото: 1MI
В Ростове-на-Дону отопление в социальных учреждениях включат уже 11 октября
В Ростове-на-Дону отопление в социальных учреждениях включат уже 11 октября, рассказал глава администрации Алексей Логвиненко.

В Ростове-на-Дону отопление в школах, детских садах, больницах и прочих социальных учреждениях включат уже 11 октября. Подача тепла в многоквартирные дома остается под вопросом.

Дело в том, что по нормативам, включать в них отопление должны при среднесуточной температуре атмосферного воздуха не выше +8 градусов. Пока что в Ростове устойчивого похолодание не наблюдается.

Власти сообщили о готовности в отопительному сезону в Ростове
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«В то же время уже заметно похолодало, и, по прогнозам синоптиков, погода не порадует горожан теплом в ближайшее время», — добавил глава администрации Логвиненко.

Он организовал опрос среди горожан, когда, как им кажется, лучше включить отопление — вместе с социальными учреждениями или позже. К моменту написания заметки больше половины ростовчан изъявили желание начать отопительный сезон как можно скорее.

Напомним, сам Ростов пока что не получил паспорт готовности к отопительному сезону. Однако чиновники заверяют, что оборудование в этом году подвести не должно, а получение акта готовности — вопрос времени.

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