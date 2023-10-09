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Published Сегодня, 10:12

Modified Сегодня, 10:14

Updated Сегодня, 10:14

Отсутствие электричества, воды и топлива: Израиль полностью закрывает сектор Газа

9 октября 2023, 10:12
По информации издания The Times of Israel, министр обороны Израиля Йоав Галлант отдал команду о полной блокаде сектора Газа.

Он заявил, что весь доступ к электричеству, воде и топливу будет закрыт. Причиной такого решения стали ракетные удары со стороны группировки ХАМАС.

Министр обороны описал противников, с которыми ведутся боевые действия, как «человекоподобных животных». Это вызывает жесткую реакцию со стороны израильских военных, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Засветка ракет ХАМАСа произошла в городах Ашдод и Ашкелон. Также одна ракета упала недалеко от аэропорта Бен-Гуриона в израильской столице.

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