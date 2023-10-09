Отсутствие электричества, воды и топлива: Израиль полностью закрывает сектор Газа

Posted Сегодня, 10:12
Published Сегодня, 10:12
Modified Сегодня, 10:14
Updated Сегодня, 10:14
Он заявил, что весь доступ к электричеству, воде и топливу будет закрыт. Причиной такого решения стали ракетные удары со стороны группировки ХАМАС.
Министр обороны описал противников, с которыми ведутся боевые действия, как «человекоподобных животных». Это вызывает жесткую реакцию со стороны израильских военных, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».
Засветка ракет ХАМАСа произошла в городах Ашдод и Ашкелон. Также одна ракета упала недалеко от аэропорта Бен-Гуриона в израильской столице.