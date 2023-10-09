Пациент отсудил 700 тыс у больницы в Ростове за сожженный глаз

Posted Сегодня, 10:42
Published Сегодня, 10:42
Modified Сегодня, 10:44
Updated Сегодня, 10:44
Летом 2022 года мужчина попал в терапевтическое отделение больницы №8 из-за проблем с сердцем. Во время лечения медсестра попала ему нашатырным спиртом в левый глаз, из-за чего пациент получил ожог.
Промывание пострадавшему глаза и протирание его раствором соды не помогло. Теперь решается вопрос о проведении операции в Москве, но претензия к больнице осталась без удовлетворения.
Теперь Октябрьский районный суд взыскал с медицинского учреждения 700 тысяч рублей и еще 20 тысяч — на лекарства и дорогу. Судебная коллегия по гражданским делам Ростовского областного суда с этим решением согласилась.
Это решение вступило в законную силу. Добавим, что сам пациент изначально требовал 5 миллионов рублей.
Ранее онкобольной в Ростовской области проткнули кишечник в ходе процедуры в больнице.