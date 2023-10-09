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Пациент отсудил 700 тыс у больницы в Ростове за сожженный глаз

Пациент отсудил 700 тыс у больницы в Ростове за сожженный глаз

9 октября 2023, 10:42
Фото: Яндекс.Карты
Пациент отсудил 700 тыс у больницы в Ростове за сожженный глаз
В Ростове-на-Дону 66-летнему мужчине, оставшемуся из-за персонала больницы без глаза, удалось взыскать деньги, сообщает Объединенная пресс-служба судов.

Летом 2022 года мужчина попал в терапевтическое отделение больницы №8 из-за проблем с сердцем. Во время лечения медсестра попала ему нашатырным спиртом в левый глаз, из-за чего пациент получил ожог.

Промывание пострадавшему глаза и протирание его раствором соды не помогло. Теперь решается вопрос о проведении операции в Москве, но претензия к больнице осталась без удовлетворения.

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Теперь Октябрьский районный суд взыскал с медицинского учреждения 700 тысяч рублей и еще 20 тысяч — на лекарства и дорогу. Судебная коллегия по гражданским делам Ростовского областного суда с этим решением согласилась.

Это решение вступило в законную силу. Добавим, что сам пациент изначально требовал 5 миллионов рублей.

Ранее онкобольной в Ростовской области проткнули кишечник в ходе процедуры в больнице.

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