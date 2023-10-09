Первый обновленный электропоезд запустили в Ростовской области

Posted Сегодня, 17:11
Published Сегодня, 17:11
Modified Сегодня, 17:13
Updated Сегодня, 17:13
В Ростовской области на маршруты вышел первый обновленный состав электропоезда. Прокатиться на нем модно будет на маршрутах городской электрички и Таганрогского направления. До конца года в регион доставят еще десять новых электропоездов.
В обновленных составах рядом с сидениями есть USB разъемы для зарядки устройств. Также в них увеличена площадь тамбуров головных вагонов. Из тамбуров, помимо прочего, в вагон перенесли и крепления для перевозки велосипедов.
Напомним, расписание электричек поменялось в Ростовской области с 9 октября.