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Published Сегодня, 17:11

Modified Сегодня, 17:13

Updated Сегодня, 17:13

Новый электропоезд стал ходить по маршрутам в Ростовской области

Первый обновленный электропоезд запустили в Ростовской области

9 октября 2023, 17:11
Фото: Минтранс Ростовской области
Новый электропоезд стал ходить по маршрутам в Ростовской области
Новый электропоезд стал ходить по маршрутам в Ростовской области, рассказали в министерстве транспорта региона.

В Ростовской области на маршруты вышел первый обновленный состав электропоезда. Прокатиться на нем модно будет на маршрутах городской электрички и Таганрогского направления. До конца года в регион доставят еще десять новых электропоездов.

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В обновленных составах рядом с сидениями есть USB разъемы для зарядки устройств. Также в них увеличена площадь тамбуров головных вагонов. Из тамбуров, помимо прочего, в вагон перенесли и крепления для перевозки велосипедов.

Напомним, расписание электричек поменялось в Ростовской области с 9 октября.

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