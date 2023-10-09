Почти 100 человек пропали в Ростовской области в сентябре

Posted Сегодня, 04:54
Published Сегодня, 04:54
Modified Сегодня, 04:59
Updated Сегодня, 04:59
С этого момента живыми удалось найти 55 человек, также обнаружили тела троих пропавших. Не удалось разыскать более 15 человек.
«Поиски тех, кто не найден, продолжаются. Распространяются ориентировки, проверяются свидетельства», — говорится в публикации.
Пользователи в комментариях выразили благодарность поисковикам за проделанную работу.
Ранее стало известно, что в Ростовской области не могут разыскать более 50 пропавших жителей в 2023 году. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.