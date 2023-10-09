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Published Сегодня, 04:54

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Updated Сегодня, 04:59

Почти 100 человек пропали в Ростовской области в сентябре

Почти 100 человек пропали в Ростовской области в сентябре

9 октября 2023, 04:54
Фото: 1MI
В Ростовской области в сентябре 2023 года поступили 97 заявок на розыск пропавших людей, сообщили местные поисковики.

С этого момента живыми удалось найти 55 человек, также обнаружили тела троих пропавших. Не удалось разыскать более 15 человек.

«Поиски тех, кто не найден, продолжаются. Распространяются ориентировки, проверяются свидетельства», — говорится в публикации.

В Ростовской области не могут разыскать более 50 пропавших жителей в 2023 году
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Пользователи в комментариях выразили благодарность поисковикам за проделанную работу.

Ранее стало известно, что в Ростовской области не могут разыскать более 50 пропавших жителей в 2023 году. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.

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