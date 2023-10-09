Повышение уровня воды в реке Дон в Ростовской области сохранится до 10 октября

Posted Сегодня, 08:12
Published Сегодня, 08:12
Modified Сегодня, 08:14
Updated Сегодня, 08:14
Синоптики рассказали, что вечером субботы, 7 октября, в устье реки Дон начался ветровой нагон воды, благодаря чему уже в воскресенье уровень воды превысил неблагоприятные отметки.
Так в Азове уровень воды оказался на 50 сантиметров выше неблагоприятных отметок, в Ростове — на 10 сантиметров.
«В дневные часы уровень воды у Азова достигнет опасной отметки, у Ростова-на-Дону превысит неблагоприятную отметку, у Аксая достигнет ее», — сказано в сообщении.
В ближайшие сутки из-за изменения ветра уровни воды начнут постепенно возвращаться к нормальным значениям, однако пределы неблагоприятных значений они покинут только к 10 октября.
Ранее штормовой ветер развернул сухогруз на реке Дон.