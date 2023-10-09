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Published Сегодня, 08:12

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Updated Сегодня, 08:14

Ветровой нагон воды в Ростовской области сохранится до 10 октября

Повышение уровня воды в реке Дон в Ростовской области сохранится до 10 октября

9 октября 2023, 08:12
Фото: 1MI
Ветровой нагон воды в Ростовской области сохранится до 10 октября
В Ростовской области из-за ветрового нагона уровень воды в реке Дон превысил неблагоприятные отметки, об этом сообщили в Ростовском гидрометцентре.

Синоптики рассказали, что вечером субботы, 7 октября, в устье реки Дон начался ветровой нагон воды, благодаря чему уже в воскресенье уровень воды превысил неблагоприятные отметки.

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Так в Азове уровень воды оказался на 50 сантиметров выше неблагоприятных отметок, в Ростове — на 10 сантиметров.

«В дневные часы уровень воды у Азова достигнет опасной отметки, у Ростова-на-Дону превысит неблагоприятную отметку, у Аксая достигнет ее», — сказано в сообщении.

В ближайшие сутки из-за изменения ветра уровни воды начнут постепенно возвращаться к нормальным значениям, однако пределы неблагоприятных значений они покинут только к 10 октября.

Ранее штормовой ветер развернул сухогруз на реке Дон.

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