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Published Сегодня, 09:11

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Updated Сегодня, 09:12

Психолог: Ребёнка можно отправлять в школу самого, если он помнит дорогу

9 октября 2023, 09:11
Детский психолог Елена Митягина считает, что родители должны убедиться в том, что ребёнок знает дорогу до школы и обратно, прежде чем отпускать его самостоятельно.

В интервью NEWS.ru Митягина посоветовала родителям провожать ребёнка на протяжении месяца, чтобы он точно запомнил маршрут.

Также она акцентировала внимание на том, что ребёнок не должен общаться с незнакомцами. Лучше в игровой форме пройти этот момент. Важно заучить правила перехода перекрёстков, дорог и другие ПДД.

Наконец, школьник должен наизусть знать телефоны родителей. Таким образом он сможет позвонить им с чужого телефона, например, обратившись к полицейскому или продавцу в ближайшем магазине, если собственный телефон сломается или разрядится.

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