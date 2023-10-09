Психолог: Ребёнка можно отправлять в школу самого, если он помнит дорогу

Posted Сегодня, 09:11
Published Сегодня, 09:11
Modified Сегодня, 09:12
Updated Сегодня, 09:12
В интервью NEWS.ru Митягина посоветовала родителям провожать ребёнка на протяжении месяца, чтобы он точно запомнил маршрут.
Также она акцентировала внимание на том, что ребёнок не должен общаться с незнакомцами. Лучше в игровой форме пройти этот момент. Важно заучить правила перехода перекрёстков, дорог и другие ПДД.
Наконец, школьник должен наизусть знать телефоны родителей. Таким образом он сможет позвонить им с чужого телефона, например, обратившись к полицейскому или продавцу в ближайшем магазине, если собственный телефон сломается или разрядится.