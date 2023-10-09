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Пытавшийся проплыть 18 км житель Ростовской области перестал выходить на связь

Пытавшийся проплыть 18 км житель Ростовской области перестал выходить на связь

9 октября 2023, 05:35
Фото: 1MI
В Ростовской области идет розыск местного жителя, который плавал на сапборде и пропал, сообщает Telegram-канал «Ростов Главный» со ссылкой на жену мужчины.

По информации канала, мужчина решил доплыть на доске из Таганрога до маяка в Мержаново. Расстояние составляет около 18 километров.

«Он отправился утром, а вечером его должна была встретить супруга. Однако он не появился, а телефон оказался отключен», — сказано в сообщении.

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Отмечается, что сейчас идет розыск пропавшего. Задействованные в этом люди идут по береговой линии.

Ранее стало известно, что почти 100 человек пропали в Ростовской области в сентябре. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.

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