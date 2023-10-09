Пытавшийся проплыть 18 км житель Ростовской области перестал выходить на связь

Posted Сегодня, 05:35
Published Сегодня, 05:35
Modified Сегодня, 05:37
Updated Сегодня, 05:37
По информации канала, мужчина решил доплыть на доске из Таганрога до маяка в Мержаново. Расстояние составляет около 18 километров.
«Он отправился утром, а вечером его должна была встретить супруга. Однако он не появился, а телефон оказался отключен», — сказано в сообщении.
Отмечается, что сейчас идет розыск пропавшего. Задействованные в этом люди идут по береговой линии.
Ранее стало известно, что почти 100 человек пропали в Ростовской области в сентябре. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.