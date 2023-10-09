Ростов и Таганрог не получили акты готовности к отопительному сезону

В Ростовской области акты готовности к отопительному сезону смогли пока что получить лишь шесть муниципалитетов, среди них Новошахтинск, Егорлыкский, Зимовниковский, Куйбышесвкий, Матвеево-Курганский и Песчанокопский районы. Остальные районы и населенные пункты, в том числе Ростов-на-Дону и Таганрог паспорта готовности от Ростехнадзора не получили.