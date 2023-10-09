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Published Сегодня, 14:30

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Updated Сегодня, 14:32

Ростов и Таганрог не получили акты готовности к отопительному сезону

Ростов и Таганрог не получили акты готовности к отопительному сезону

9 октября 2023, 14:30
Фото: rostovgazeta.ru
Ростов и Таганрог не получили акты готовности к отопительному сезону
В Ростовской области только шесть муниципалитетов успели получить акты готовности к отопительному сезону, признались в правительстве региона.

В Ростовской области акты готовности к отопительному сезону смогли пока что получить лишь шесть муниципалитетов, среди них Новошахтинск, Егорлыкский, Зимовниковский, Куйбышесвкий, Матвеево-Курганский и Песчанокопский районы. Остальные районы и населенные пункты, в том числе Ростов-на-Дону и Таганрог паспорта готовности от Ростехнадзора не получили.

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Власти заверяют, что это лишь вопрос времени, так как само оборудование в регионе находится в надлежащем состоянии, остались лишь «работы капитального характера, которые не влияют на начало отопительного периода».

Напомним, традиционно отопительный сезон в Ростовской области начинается 15 октября, исключением становятся лишь случаи, когда среднесуточная температура воздуха в течение пяти дней держится ниже отметки в +8 градусов.

Ранее власти Ростова заверяли, что все оборудование в городе готово к началу отопительного сезона. Первыми тепло получат школы, больницы и другие социальные учреждения. Однако, как утверждает администрация, и управляющие компании города успели подготовить дома к пуску отопления.

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