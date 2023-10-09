Ростов и Таганрог не получили акты готовности к отопительному сезону

Posted Сегодня, 14:30
Published Сегодня, 14:30
Modified Сегодня, 14:32
Updated Сегодня, 14:32
В Ростовской области акты готовности к отопительному сезону смогли пока что получить лишь шесть муниципалитетов, среди них Новошахтинск, Егорлыкский, Зимовниковский, Куйбышесвкий, Матвеево-Курганский и Песчанокопский районы. Остальные районы и населенные пункты, в том числе Ростов-на-Дону и Таганрог паспорта готовности от Ростехнадзора не получили.
Власти заверяют, что это лишь вопрос времени, так как само оборудование в регионе находится в надлежащем состоянии, остались лишь «работы капитального характера, которые не влияют на начало отопительного периода».
Напомним, традиционно отопительный сезон в Ростовской области начинается 15 октября, исключением становятся лишь случаи, когда среднесуточная температура воздуха в течение пяти дней держится ниже отметки в +8 градусов.
Ранее власти Ростова заверяли, что все оборудование в городе готово к началу отопительного сезона. Первыми тепло получат школы, больницы и другие социальные учреждения. Однако, как утверждает администрация, и управляющие компании города успели подготовить дома к пуску отопления.