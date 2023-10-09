Ростовчане заявили об открывшемся вытрезвителе для птиц

Posted Сегодня, 14:30
Published Сегодня, 14:30
Modified Сегодня, 14:32
Updated Сегодня, 14:32
Они рассказали, что из-за забродивших ягод птицы пьянеют и падают, поэтому некоторое время они просто лежат на земле. Один из местных жителей решил им помочь, пока они находятся в беспомощном состоянии.
«Ростовчанин подбирает опьяневших птиц, кладет их в коробку на балконе. В итоге птицы сами просыпаются после сна и летят дальше», — говорится в публикации.
Получается, что горожанин сделал своего рода вытрезвитель для пернатых.
«А плату за пребывание, чем берет?», — пошутили пользователи в комментариях.
Ранее в курице из Ростовской области нашли препарат, вызывающий сильную аллергию. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.