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Published Сегодня, 14:30

Modified Сегодня, 14:32

Updated Сегодня, 14:32

Ростовчане заявили об открывшемся вытрезвителе для птиц

Ростовчане заявили об открывшемся вытрезвителе для птиц

9 октября 2023, 14:30
Фото: Adam Tinworth/CC BY-ND 2.0/flickr.com
Ростовчане заявили об открывшемся вытрезвителе для птиц
В Ростове-на-Дону птицы поедают забродившие ягоды и не могут двигаться, сообщили очевидцы в соцсети «ВКонтакте».

Они рассказали, что из-за забродивших ягод птицы пьянеют и падают, поэтому некоторое время они просто лежат на земле. Один из местных жителей решил им помочь, пока они находятся в беспомощном состоянии.

«Ростовчанин подбирает опьяневших птиц, кладет их в коробку на балконе. В итоге птицы сами просыпаются после сна и летят дальше», — говорится в публикации.

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Получается, что горожанин сделал своего рода вытрезвитель для пернатых.Получается, что горожанин сделал своего рода вытрезвитель для пернатых.
Получается, что горожанин сделал своего рода вытрезвитель для пернатых.
Фото: t.me/etorostov

Получается, что горожанин сделал своего рода вытрезвитель для пернатых.

«А плату за пребывание, чем берет?», — пошутили пользователи в комментариях.

Ранее в курице из Ростовской области нашли препарат, вызывающий сильную аллергию. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Птицы#Алкоголь#Последние новости Ростова на сегодня#Социальные сети#Происшествия
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