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Published Сегодня, 13:30

Modified Сегодня, 13:36

Updated Сегодня, 13:36

Ростовчанка из Израиля рассказала о ситуации в стране

«Защищать нас некому»: ростовчанка из Израиля рассказала, что происходит в стране

9 октября 2023, 13:30
Фото: PxHere
Ростовчанка из Израиля рассказала о ситуации в стране

Ростовчанка в Израиле рассказала о взрывах и реакции местных жителей на войну

Паники нет, полки в магазинах не опустели, об этом корреспонденту RostovGazeta рассказала ростовчанка Ольга Курская, приехавшая в Израиль на концерт американского певца.

Ольга Курская прилетела в Тель-Авив 4 октября. Через три дня она планировала пойти на концерт американского исполнителя Бруно Марса, однако из-за ситуации в стране мероприятие экстренно отменили.

«Когда я увидела эту новость о войне в первый раз — меня накрыла дикая паника. Мы тут вдвоем с подругой, защищать нас, по сути, некому. Думали, в тот же день улетать. Куда угодно, только не оставаться в Израиле. Но билеты раскупили моментально», — говорит ростовчанка.

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Ольга добавила, что успокоила ее только реакция местных жителей. Они, по ее словам, не поддались панике и не стали массово скупать продукты и лекарства, а просто последовали совету правительства не выходить из дома без крайней необходимости.

«Мы в Тель-Авиве обо всем узнаем из новостей. Самая накаленная обстановка на юге Израиля, до нас иногда только отголоски взрывов доносятся. Нам осталось только принять ситуацию — самолеты летают реже, чем раньше. Так что пока нам в отеле просто показали дорогу в бомбоубежище и объяснили, что делать в случае артобстрела», — рассказала ростовчанка.

Она добавляет, что покупает продукты в магазине.

«Продуктовые работают как обычно и все необходимые продукты всегда есть в наличии», — отмечает Ольга Курская.

Ранее RostovGazeta писала о том, что Россия и Израиль будут вместе снимать фильмы.

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