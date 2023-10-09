«Защищать нас некому»: ростовчанка из Израиля рассказала, что происходит в стране

«Когда я увидела эту новость о войне в первый раз — меня накрыла дикая паника. Мы тут вдвоем с подругой, защищать нас, по сути, некому. Думали, в тот же день улетать. Куда угодно, только не оставаться в Израиле. Но билеты раскупили моментально», — говорит ростовчанка.