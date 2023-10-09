«Защищать нас некому»: ростовчанка из Израиля рассказала, что происходит в стране

Posted Сегодня, 13:30
Published Сегодня, 13:30
Modified Сегодня, 13:36
Updated Сегодня, 13:36
Ольга Курская прилетела в Тель-Авив 4 октября. Через три дня она планировала пойти на концерт американского исполнителя Бруно Марса, однако из-за ситуации в стране мероприятие экстренно отменили.
«Когда я увидела эту новость о войне в первый раз — меня накрыла дикая паника. Мы тут вдвоем с подругой, защищать нас, по сути, некому. Думали, в тот же день улетать. Куда угодно, только не оставаться в Израиле. Но билеты раскупили моментально», — говорит ростовчанка.
Ольга добавила, что успокоила ее только реакция местных жителей. Они, по ее словам, не поддались панике и не стали массово скупать продукты и лекарства, а просто последовали совету правительства не выходить из дома без крайней необходимости.
«Мы в Тель-Авиве обо всем узнаем из новостей. Самая накаленная обстановка на юге Израиля, до нас иногда только отголоски взрывов доносятся. Нам осталось только принять ситуацию — самолеты летают реже, чем раньше. Так что пока нам в отеле просто показали дорогу в бомбоубежище и объяснили, что делать в случае артобстрела», — рассказала ростовчанка.
Она добавляет, что покупает продукты в магазине.
«Продуктовые работают как обычно и все необходимые продукты всегда есть в наличии», — отмечает Ольга Курская.
Ранее RostovGazeta писала о том, что Россия и Израиль будут вместе снимать фильмы.