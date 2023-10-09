Ростовский инспектор ДПС насмерть сбил мотоциклиста в ходе погони

По предварительной информации, в воскресенье, 8 октября, около 17.00 мск у хутора Гусев инспекторы ДПС решили остановить для проверки документов мотоцикл Yamaha без номеров. Однако водитель мотоцикла якобы не подчинился законному требованию полиции, что стало поводом для начала погони.