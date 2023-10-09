Ростовский инспектор ДПС насмерть сбил мотоциклиста в ходе погони

Posted Сегодня, 08:18
Published Сегодня, 08:18
Modified Сегодня, 08:20
Updated Сегодня, 08:20
В понедельник, 9 октября, Telegram-канал BAZA рассказал, что днем ранее в Ростовской области произошло смертельное ДТП с участием автомобиля ДПС и мотоциклиста.
По предварительной информации, в воскресенье, 8 октября, около 17.00 мск у хутора Гусев инспекторы ДПС решили остановить для проверки документов мотоцикл Yamaha без номеров. Однако водитель мотоцикла якобы не подчинился законному требованию полиции, что стало поводом для начала погони.
Авторы канала утверждают, что 23-летний лейтенант К., управлявший патрульным автомобилем Lada Granta, неоднократно призывал байкера остановиться через громкоговоритель, однако уже около хутора Полтава произошло столкновение. Полицейские якобы протаранили мотоцикл, а его водитель погиб.
Обращаем внимание, информация пока не получила официального подтверждения, данные уточняются.
Ранее в Ростове водитель, устроивший дрифт, едва не сбил пешеходов.