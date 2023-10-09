rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:18

Published Сегодня, 08:18

Modified Сегодня, 08:20

Updated Сегодня, 08:20

Ростовский инспектор ДПС насмерть сбил мотоциклиста в ходе погони

Ростовский инспектор ДПС насмерть сбил мотоциклиста в ходе погони

9 октября 2023, 08:18
Фото: pxhere.com
Ростовский инспектор ДПС насмерть сбил мотоциклиста в ходе погони
В Ростовской области инспектор ДПС во время погони насмерть сбил мотоциклиста, об этом сообщил один из популярных Telegram-каналов.

В понедельник, 9 октября, Telegram-канал BAZA рассказал, что днем ранее в Ростовской области произошло смертельное ДТП с участием автомобиля ДПС и мотоциклиста.

По предварительной информации, в воскресенье, 8 октября, около 17.00 мск у хутора Гусев инспекторы ДПС решили остановить для проверки документов мотоцикл Yamaha без номеров. Однако водитель мотоцикла якобы не подчинился законному требованию полиции, что стало поводом для начала погони.

В Таганроге насмерть сбили 22-летнюю девушку-пешехода
Узнать подробнее

Авторы канала утверждают, что 23-летний лейтенант К., управлявший патрульным автомобилем Lada Granta, неоднократно призывал байкера остановиться через громкоговоритель, однако уже около хутора Полтава произошло столкновение. Полицейские якобы протаранили мотоцикл, а его водитель погиб.

Обращаем внимание, информация пока не получила официального подтверждения, данные уточняются.

Ранее в Ростове водитель, устроивший дрифт, едва не сбил пешеходов.

Читайте также:
Пьяный ростовчанин на гидроцикле насмерть сбил мужчину на катамаранеЖители в Ростовской области задержали пьяного водителя, который сбил двух детейСтали известны обстоятельства ДТП, при котором автобус сбил девушку в Краснодаре
#Ростов-на-Дону#Ростовская область#ДТП#Надежда Пустяк#Полиция#Последние новости Ростова на сегодня#Чертковский район#18+#Мотоцикл#Происшествия
Подпишитесь
Урбанист Зайцев рассказал, почему в Ростове не хватает общественного транспорта
Сегодня, 07:02
Десятки мигрантов-нелегалов обнаружили в Ростовской области во время рейдов
Сегодня, 07:07
Три сухогруза столкнулись под Ростовом, перекрыв прохождение судов по реке Дон
Сегодня, 06:42
В Ростове на ремонт 400 метров дороги одной из улиц выделили 18,8 млн рублей
Сегодня, 06:32
Легендарный ростовский актер Михаил Бушнов
Вчера, 16:01
Осенняя «Феерия цветов» примет гостей в Ростове-на-Дону
Сегодня, 06:00