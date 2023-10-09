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Ростовский митрополит Меркурий назвал «живыми покойниками» неверующих людей

Ростовский митрополит Меркурий назвал неверующих людей «живыми покойниками»

9 октября 2023, 17:24
Фото: 1MI
Ростовский митрополит Меркурий назвал «живыми покойниками» неверующих людей
Ростовский митрополит Меркурий назвал «самоубийцами» неверующих людей, о смерти он рассуждал в эфире передачи «Сугубо личное».

Ростовский митрополит Меркурий, рассуждая о смерти, заявил, что человек «умирает для вечной жизни», когда прекращает связь с Богом.

«Смерть употребляется только в понимании прекращения связи с Богом. Человек неверующий — живой покойник. Человек, отрекшийся от Христа, самоубийца, перерезавший свою пуповину с источником жизни. Вот это страшно», — разъяснил митрополит.

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Он добавил, что верующих после смерти неверно называть «умершими», правильнее будет «усопшими».

«Успение — это сон, временное состояние до того момента, как голос Божий, Второе Пришествие воззовет нас на суд, и пойдут праведники в жизнь вечную, а грешники на муку вечную», — говорит Меркурий на канале Дон24.

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