Ростовский митрополит Меркурий назвал неверующих людей «живыми покойниками»

Posted Сегодня, 17:24
Published Сегодня, 17:24
Modified Сегодня, 17:26
Updated Сегодня, 17:26
Ростовский митрополит Меркурий, рассуждая о смерти, заявил, что человек «умирает для вечной жизни», когда прекращает связь с Богом.
«Смерть употребляется только в понимании прекращения связи с Богом. Человек неверующий — живой покойник. Человек, отрекшийся от Христа, самоубийца, перерезавший свою пуповину с источником жизни. Вот это страшно», — разъяснил митрополит.
Он добавил, что верующих после смерти неверно называть «умершими», правильнее будет «усопшими».
«Успение — это сон, временное состояние до того момента, как голос Божий, Второе Пришествие воззовет нас на суд, и пойдут праведники в жизнь вечную, а грешники на муку вечную», — говорит Меркурий на канале Дон24.
Ранее ростовский митрополит Меркурий призвал заменить ЭКО молитвами.