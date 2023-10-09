rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 14:41

Published Сегодня, 14:41

Modified Сегодня, 14:43

Updated Сегодня, 14:43

Ростовский митрополит назвал язычеством стопки водки и бутерброды на могилах

Ростовский митрополит Меркурий призвал не устраивать пьянки на поминках

9 октября 2023, 14:41
Фото: 1MI
Ростовский митрополит назвал язычеством стопки водки и бутерброды на могилах
Ростовский митрополит назвал язычеством стопки водки и бутерброды на могилах, об этом он рассказал в эфире передачи «Сугубо личное».

Ростовский митрополит Меркурий поднял тему поминовения усопших. Он заявил, что церковь не одобряет кремацию. Однако, если другой возможности похоронить умершего у родственников нет, то его все-таки могут отпеть. «Особенно разницы нет, как похоронить. Это для нас имеет отношение, для живых, а не для умерших», — говорит Меркурий.

Ростовский митрополит Меркурий признался в своих вспышках гнева
Узнать подробнее

Также митрополит назвал язычеством поминки с распитием алкоголя и поеданием бутербродов на кладбищах. «Как человек жил, так его и похоронят. Мы часто же сталкиваемся на кладбище с таким явлением как бутербродик положить усопшему, рюмочку налить на могилку, в гроб сигареты иногда бросают. Что это? Это все язычество, конечно. Никакого отношения к христианству это не имеет», — заключает Меркурий, — «Это для вас будет успокоение, […] если вы не будете превращать поминки в пьянку, когда утром плачут, к ночи скачут. Это наша духовная культура, о которой мы должны позаботиться».

Митрополит призвал ростовчан убираться на могилах у родственников, посетовав, что те часто зарастают бурьяном. Отдельно Меркурий попросил во время уборки не кидать мусор и траву на соседние захоронения, а также не топтаться на них.

Ранее Ростовский митрополит Меркурий рассказал, какая еда распространяет яд.

Читайте также:
Ростовский митрополит Меркурий рассказал, какая еда распространяет ядИтоги недели: шаманы защищают Ростов от угроз, а на рынке ловят мигрантов-уклонистовЖители Ростовской области заметили «нерукотворный» отпечаток Богородицы на иконе
#Общество#Новости#Алина Заярная#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Меркурий, Митрополит Ростовский и Новочеркасский (Иванов Игорь Владимирович)#РПЦ в Ростовской области#Ростов#RostovGazeta#Меркурий
Подпишитесь
«Защищать нас некому»: ростовчанка из Израиля рассказала, что происходит в стране
Сегодня, 13:30
Женщину насмерть сбили в центре Ростова-на-Дону
Сегодня, 12:31
«Никто не приезжал»: в еврейской общине Дона рассказали о ростовчанах в Израиле
Сегодня, 11:58
В Ростовской области рассказали, когда начнется всплеск заболеваемости ОРВИ и гриппом
Сегодня, 11:46
Эмодзи, деньги и квартиры: за что судился бизнес Ростовской области в сентябре
Сегодня, 10:53
Осенняя «Феерия цветов» примет гостей в Ростове-на-Дону
Сегодня, 06:00