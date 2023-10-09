Ростовский митрополит Меркурий призвал не устраивать пьянки на поминках

Также митрополит назвал язычеством поминки с распитием алкоголя и поеданием бутербродов на кладбищах. «Как человек жил, так его и похоронят. Мы часто же сталкиваемся на кладбище с таким явлением как бутербродик положить усопшему, рюмочку налить на могилку, в гроб сигареты иногда бросают. Что это? Это все язычество, конечно. Никакого отношения к христианству это не имеет», — заключает Меркурий, — «Это для вас будет успокоение, […] если вы не будете превращать поминки в пьянку, когда утром плачут, к ночи скачут. Это наша духовная культура, о которой мы должны позаботиться».