Ростовский митрополит Меркурий призвал не устраивать пьянки на поминках

Posted Сегодня, 14:41
Published Сегодня, 14:41
Modified Сегодня, 14:43
Updated Сегодня, 14:43
Ростовский митрополит Меркурий поднял тему поминовения усопших. Он заявил, что церковь не одобряет кремацию. Однако, если другой возможности похоронить умершего у родственников нет, то его все-таки могут отпеть. «Особенно разницы нет, как похоронить. Это для нас имеет отношение, для живых, а не для умерших», — говорит Меркурий.
Также митрополит назвал язычеством поминки с распитием алкоголя и поеданием бутербродов на кладбищах. «Как человек жил, так его и похоронят. Мы часто же сталкиваемся на кладбище с таким явлением как бутербродик положить усопшему, рюмочку налить на могилку, в гроб сигареты иногда бросают. Что это? Это все язычество, конечно. Никакого отношения к христианству это не имеет», — заключает Меркурий, — «Это для вас будет успокоение, […] если вы не будете превращать поминки в пьянку, когда утром плачут, к ночи скачут. Это наша духовная культура, о которой мы должны позаботиться».
Митрополит призвал ростовчан убираться на могилах у родственников, посетовав, что те часто зарастают бурьяном. Отдельно Меркурий попросил во время уборки не кидать мусор и траву на соседние захоронения, а также не топтаться на них.
Ранее Ростовский митрополит Меркурий рассказал, какая еда распространяет яд.