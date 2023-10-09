С начала 2023 года Банк ДОМ. РФ предоставил 6,5 тысячи ипотечных кредитов для ИЖС

Posted Сегодня, 09:56
Published Сегодня, 09:56
Modified Сегодня, 09:58
Updated Сегодня, 09:58
В этом году чаще всего ипотеку на индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) оформляли жители Подмосковья. Объем кредитования в регионе составил 7 миллиардов рублей — в 1,8 раза больше, чем за аналогичный период 2022 года. В число регионов-лидеров также вошли Краснодарский край (3,6 миллиарда рублей, рост в 1,7 раза), Ленобласть (2,8 миллиарда рублей, рост в 1,8 раза), Татарстан (1,7 миллиарда рублей, рост в 2,2 раза) и Самарская область (1,4 миллиарда рублей, рост в 3,2 раза).
В Новосибирской и Ростовской областях сумма кредитования составила по 1,3 миллиарда рублей, а рост — в 2 и 3,1 раза соответственно. В десятке лидеров также — Москва, Тюменская и Воронежская области. Так, тюменцы в 2023 году оформили кредиты на ИЖС на 1,2 миллиарда рублей, что в 2,6 раза больше по сравнению с прошлым годом. Кредитование в столице и Воронежской области составило по 900 миллионов рублей с показателями роста в 2,8 и 2,6 раза соответственно.
«Наиболее часто клиенты Банка ДОМ.РФ в текущем году пользовались „Семейной ипотекой“ — около 40% (порядка 2000 семей, 11,4 млрд рублей). В 32% случаев сделки заключались в рамках „Льготной программы с господдержкой“ (1500 семей, 9,2 млрд рублей). Еще 12,5% взяли кредит по ИТ-ипотеке — около 400 семей, 3,6 млрд рублей», — рассказал зампредседателя правления Банка ДОМ.РФ Алексей Косяков.