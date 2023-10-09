С начала 2023 года Банк ДОМ. РФ предоставил 6,5 тысячи ипотечных кредитов для ИЖС

В Новосибирской и Ростовской областях сумма кредитования составила по 1,3 миллиарда рублей, а рост — в 2 и 3,1 раза соответственно. В десятке лидеров также — Москва, Тюменская и Воронежская области. Так, тюменцы в 2023 году оформили кредиты на ИЖС на 1,2 миллиарда рублей, что в 2,6 раза больше по сравнению с прошлым годом. Кредитование в столице и Воронежской области составило по 900 миллионов рублей с показателями роста в 2,8 и 2,6 раза соответственно.