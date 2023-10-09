Сотрудников угрозыска осудили в Ростовской области после дела о краже айфона

Posted Сегодня, 17:22
Published Сегодня, 17:22
Modified Сегодня, 17:24
Updated Сегодня, 17:24
В Ростовской области суд вынес приговор двух бывшим полицейским. Один из них был заместителем начальника уголовного розыска местного отдела полиции, второй обвиняемый являлся его подчиненным оперативником.
Полицейских признали виновными во взяточничестве. Они расследовали дело в отношении мужчины, укравшего у девушки айфон. Сотрудники угрозыска решили подзаработать во время расследования. Заявившись к подозреваемому, они предложили ему заплатить 30 тысяч рублей за «замятие» дела. Денег у того не оказалось, он подумывал занять их у дедушки, пишет «КП — Ростов-на-Дону».
Однако, вероятно, дедушка вору так и не помог. Тогда тот решил пойти в полицию и рассказать о вымогательствах. После этого сотрудников угрозыска задержали с поличным.
На суде они свою вину не признали и заявили, что «брали подозреваемого на понт». Суд в эту версию не поверил и отравил полицейских в колонию на семь лет.
Ранее бывшего высокопоставленного сотрудника ДПС осудили в Ростове за взятки.