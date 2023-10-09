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Updated Сегодня, 17:24

В Ростовской области за взяточничество осудили двух сотрудников уголовного розыска

Сотрудников угрозыска осудили в Ростовской области после дела о краже айфона

9 октября 2023, 17:22
Фото: 1MI
В Ростовской области за взяточничество осудили двух сотрудников уголовного розыска
В Ростовской области за взяточничество осудили двух сотрудников уголовного розыска, пишут СМИ.

В Ростовской области суд вынес приговор двух бывшим полицейским. Один из них был заместителем начальника уголовного розыска местного отдела полиции, второй обвиняемый являлся его подчиненным оперативником.

Полицейских признали виновными во взяточничестве. Они расследовали дело в отношении мужчины, укравшего у девушки айфон. Сотрудники угрозыска решили подзаработать во время расследования. Заявившись к подозреваемому, они предложили ему заплатить 30 тысяч рублей за «замятие» дела. Денег у того не оказалось, он подумывал занять их у дедушки, пишет «КП — Ростов-на-Дону».

Однако, вероятно, дедушка вору так и не помог. Тогда тот решил пойти в полицию и рассказать о вымогательствах. После этого сотрудников угрозыска задержали с поличным.

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На суде они свою вину не признали и заявили, что «брали подозреваемого на понт». Суд в эту версию не поверил и отравил полицейских в колонию на семь лет.

Ранее бывшего высокопоставленного сотрудника ДПС осудили в Ростове за взятки.

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#Общество#Новости#Виктория Прутковская#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Суд#Уголовное дело#Ростов#Происшествия
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