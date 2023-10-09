Сотрудников угрозыска осудили в Ростовской области после дела о краже айфона

Полицейских признали виновными во взяточничестве. Они расследовали дело в отношении мужчины, укравшего у девушки айфон. Сотрудники угрозыска решили подзаработать во время расследования. Заявившись к подозреваемому, они предложили ему заплатить 30 тысяч рублей за «замятие» дела. Денег у того не оказалось, он подумывал занять их у дедушки, пишет «КП — Ростов-на-Дону».