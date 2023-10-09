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Стали известны подробности смертельного ДТП с мотоциклистом и донской ДПС

Стали известны подробности смертельного ДТП с мотоциклистом и донской ДПС

9 октября 2023, 11:10
Фото: 1MI
Стали известны подробности смертельного ДТП с мотоциклистом и донской ДПС
В Ростовской области правоохранители проводят проверку по факту гибели водителя мотоцикла под хутором Полтава, об этом сообщили в пресс-службе донской полиции.

Напомним, ранее стало известно, что в Ростовской области в результате полицейской погони произошло смертельное ДТП: погиб мотоциклист.

В донской полиции объявили о проведении проверки по факту происшествия. По предварительной информации, водитель мотоцикла неоднократно игнорировал требования остановиться, утратил контроль над управлением транспортным средством и столкнулся с патрульной машиной.

Стали известны подробности смертельного ДТП с мотоциклистом и донской ДПССтали известны подробности смертельного ДТП с мотоциклистом и донской ДПС
Стали известны подробности смертельного ДТП с мотоциклистом и донской ДПС
Фото: ГИБДД
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Причиной погони стало нежелание водителя мотоцикла остановиться после требования полицейских, желающих проверить его документы. Мужчина пытался скрыться от погони, увеличивая скорость, но на грунтовой дороге не смог справиться с управлением, что привело к опрокидыванию мотоцикла. После этого мотоцикл столкнулся с патрульным автомобилем, а 46-летний нарушитель получил травмы, от которых скончался на месте ДТП.

«В настоящее время по данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято решение в установленном законом порядке», — сказано в сообщении полиции.

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