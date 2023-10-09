Стали известны подробности смертельного ДТП с мотоциклистом и донской ДПС

Причиной погони стало нежелание водителя мотоцикла остановиться после требования полицейских, желающих проверить его документы. Мужчина пытался скрыться от погони, увеличивая скорость, но на грунтовой дороге не смог справиться с управлением, что привело к опрокидыванию мотоцикла. После этого мотоцикл столкнулся с патрульным автомобилем, а 46-летний нарушитель получил травмы, от которых скончался на месте ДТП.