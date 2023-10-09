Стали известны подробности смертельного ДТП с мотоциклистом и донской ДПС

Posted Сегодня, 11:10
Published Сегодня, 11:10
Modified Сегодня, 11:12
Updated Сегодня, 11:12
Напомним, ранее стало известно, что в Ростовской области в результате полицейской погони произошло смертельное ДТП: погиб мотоциклист.
В донской полиции объявили о проведении проверки по факту происшествия. По предварительной информации, водитель мотоцикла неоднократно игнорировал требования остановиться, утратил контроль над управлением транспортным средством и столкнулся с патрульной машиной.
Причиной погони стало нежелание водителя мотоцикла остановиться после требования полицейских, желающих проверить его документы. Мужчина пытался скрыться от погони, увеличивая скорость, но на грунтовой дороге не смог справиться с управлением, что привело к опрокидыванию мотоцикла. После этого мотоцикл столкнулся с патрульным автомобилем, а 46-летний нарушитель получил травмы, от которых скончался на месте ДТП.
«В настоящее время по данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято решение в установленном законом порядке», — сказано в сообщении полиции.