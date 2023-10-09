Три сухогруза столкнулись под Ростовом, перекрыв прохождение судов по реке Дон

Posted Сегодня, 06:42
Published Сегодня, 06:42
Modified Сегодня, 06:44
Updated Сегодня, 06:44
По информации издания, в реке Дон один из сухогрузов сорвало с якоря, из-за чего он протаранил еще два судна. Причиной назвали сильный ветер.
«Судно „Викинг“ село на мель, а сухогруз „Сормовский 3067“ намотал на винт якорную цепь судна „Нефтерудовоз 52 М“. Медицинская помощь никому не потребовалась», — пишет издание.
Отмечается, что розлива нефтепродуктов не произошло.
Ранее RostovGazeta писала, что ветер буквально развернул один из сухогрузов посреди реки, он долгое время пытался развернуться, так как перегородил собой водоем.