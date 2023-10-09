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Из-за столкновение трех сухогрузов перегородило реку Дон в Ростовской области

Три сухогруза столкнулись под Ростовом, перекрыв прохождение судов по реке Дон

9 октября 2023, 06:42
Фото: 1MI
Из-за столкновение трех сухогрузов перегородило реку Дон в Ростовской области
В Ростовской области из-за сильного ветра столкнулись три сухогруза, сообщает «Интерфакс».

По информации издания, в реке Дон один из сухогрузов сорвало с якоря, из-за чего он протаранил еще два судна. Причиной назвали сильный ветер.

«Судно „Викинг“ село на мель, а сухогруз „Сормовский 3067“ намотал на винт якорную цепь судна „Нефтерудовоз 52 М“. Медицинская помощь никому не потребовалась», — пишет издание.

Сильный ветер развернул сухогруз поперек реки Дон под Ростовом
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Отмечается, что розлива нефтепродуктов не произошло.

Ранее RostovGazeta писала, что ветер буквально развернул один из сухогрузов посреди реки, он долгое время пытался развернуться, так как перегородил собой водоем.

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