У Шахт на трассе М-4 «Дон» из-за ДТП образовалась шестикилометровая пробка

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В понедельник, 9 октября, на картах около 11.05 мск появилась отметка от автомобилистов о ДТП на 996-м километре М-4 «Дон» в Красносулинском районе Ростовской области.
После этого на участке от 996-го до 1002-го километра трассы в направлении Ростова растянулась пробка протяженностью 5,8 километра. На проезд участка потребуется не менее получаса, альтернативных путей объезда на дороге также не предусмотрено.
По предварительной информации, причиной аварии и пробки стал грузовой автомобиль, врезавшийся в отбойник. Журналисты запросили официальную информацию у пресс-службы ГИБДД по Ростовской области, данные уточняются.
Ранее в Ростовской области насмерть сбили мотоциклиста во время полицейской погони.