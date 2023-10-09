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У Шахт на трассе М-4 «Дон» из-за ДТП образовалась 6-километровая пробка

У Шахт на трассе М-4 «Дон» из-за ДТП образовалась шестикилометровая пробка

9 октября 2023, 08:50
Фото: pxhere.com
У Шахт на трассе М-4 «Дон» из-за ДТП образовалась 6-километровая пробка
В Ростовской области на трассе М-4 «Дон» возник затор протяженностью 5,8 километра, информация об этом появилась в сервисе «Яндекс. Карты».

В понедельник, 9 октября, на картах около 11.05 мск появилась отметка от автомобилистов о ДТП на 996-м километре М-4 «Дон» в Красносулинском районе Ростовской области.

Фото: Яндекс Карты

После этого на участке от 996-го до 1002-го километра трассы в направлении Ростова растянулась пробка протяженностью 5,8 километра. На проезд участка потребуется не менее получаса, альтернативных путей объезда на дороге также не предусмотрено.

Появились подробности ДТП, из-за которого возникла пробка в Ростовской области на М-4
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По предварительной информации, причиной аварии и пробки стал грузовой автомобиль, врезавшийся в отбойник. Журналисты запросили официальную информацию у пресс-службы ГИБДД по Ростовской области, данные уточняются.

Ранее в Ростовской области насмерть сбили мотоциклиста во время полицейской погони.

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