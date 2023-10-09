Участок под строительство очередных высоток продают в Ростове за 820 млн рублей

Заплатить за участок предлагают 820 миллионов рублей. Продавец заверяет, что имеет все необходимые документы на землю, а к самому участку подведены газ, электричество, вода и канализация. Рядом есть и асфальтированный подъезд. «Вся инфраструктура в шаговой доступности», — добавляет собственник.