Участок под строительство очередных высоток продают в Ростове за 820 млн рублей

Posted Сегодня, 16:18
Published Сегодня, 16:18
Modified Сегодня, 16:20
Updated Сегодня, 16:20
В Ростове выставили на продажу участок площадью 400 соток. Он находится на улице Нариманова. Продавец заявляет, что на участке разрешено строительство жилого многоквартирного комплекса. Высота домов там может достигать 30 этажей.
Заплатить за участок предлагают 820 миллионов рублей. Продавец заверяет, что имеет все необходимые документы на землю, а к самому участку подведены газ, электричество, вода и канализация. Рядом есть и асфальтированный подъезд. «Вся инфраструктура в шаговой доступности», — добавляет собственник.
Ранее сообщалось, что в Ростове-на-Дону разрешили застроить участок на улице Чемордачка.