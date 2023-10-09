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Published Сегодня, 16:18

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В Ростове продают участок земли на Нариманова

Участок под строительство очередных высоток продают в Ростове за 820 млн рублей

9 октября 2023, 16:18
Фото: 1MI
В Ростове продают участок земли на Нариманова
В Ростове продают участок земли на Нариманова, продавец утверждает, что там можно строить высотки до 30 этажей, само объявление размещено на сайте объявлений.

В Ростове выставили на продажу участок площадью 400 соток. Он находится на улице Нариманова. Продавец заявляет, что на участке разрешено строительство жилого многоквартирного комплекса. Высота домов там может достигать 30 этажей.

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Заплатить за участок предлагают 820 миллионов рублей. Продавец заверяет, что имеет все необходимые документы на землю, а к самому участку подведены газ, электричество, вода и канализация. Рядом есть и асфальтированный подъезд. «Вся инфраструктура в шаговой доступности», — добавляет собственник.

Ранее сообщалось, что в Ростове-на-Дону разрешили застроить участок на улице Чемордачка.

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