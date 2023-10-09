Урбанист Зайцев рассказал, почему в Ростове не хватает общественного транспорта

«Но я изучил вакансии на сайтах объявлений по поиску работы, в том числе, и на платных. И не нашел, что в Ростове требуются водители автобусов. Ищут водителей на легковые автомобили, грузовики и большегрузы. Если бы нехватка водителей автобусов была главной проблемой — все сайты с вакансиями были бы заполнены объявлениями», — отмечает Артемий Зайцев.