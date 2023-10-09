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Published Сегодня, 07:02

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Updated Сегодня, 07:04

Урбанист назвал причину, из-за которой в Ростове не хватает общественного транспорта

Урбанист Зайцев рассказал, почему в Ростове не хватает общественного транспорта

9 октября 2023, 07:02
Фото: 1MI
Урбанист назвал причину, из-за которой в Ростове не хватает общественного транспорта
Нехватка общественного транспорта в Ростове из-за дефицита водителей — это любимое вранье автоперевозчиков. Настоящая причина кроется совсем в другом, сообщил RostovGazeta урбанист Артемий Зайцев.

Объяснения и реальность

Напомним, что в Ростове ощущается нехватка автобусов. В часы-пик люди подолгу стоят на остановках. Сложившуюся ситуацию власти объясняли и дефицитом водителей, и их отъездом в новые регионы в поисках высоких заработков. Для решения задачи даже собрались привлекать мигрантов из Киргизии.

«Но я изучил вакансии на сайтах объявлений по поиску работы, в том числе, и на платных. И не нашел, что в Ростове требуются водители автобусов. Ищут водителей на легковые автомобили, грузовики и большегрузы. Если бы нехватка водителей автобусов была главной проблемой — все сайты с вакансиями были бы заполнены объявлениями», — отмечает Артемий Зайцев.

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«Но я изучил вакансии на сайтах объявлений по поиску работы, в том числе, и на платных. И не нашел, что в Ростове требуются водители автобусов», — отмечает Артемий Зайцев.«Но я изучил вакансии на сайтах объявлений по поиску работы, в том числе, и на платных. И не нашел, что в Ростове требуются водители автобусов», — отмечает Артемий Зайцев.
«Но я изучил вакансии на сайтах объявлений по поиску работы, в том числе, и на платных. И не нашел, что в Ростове требуются водители автобусов», — отмечает Артемий Зайцев.
Фото: предоставил Евгений Зайцев / hh.ру

По словам эксперта, муниципальные предприятия ДНР ищут водителей автобусов с зарплатой до 60 тысяч рублей — об этом сообщается на сайте местного Минтранса. Поэтому спикер полагает — информация в СМИ о том, что за заработком в 200 тысяч рублей ростовские водители автобусов отправились в новые регионы, тоже не соответствует действительности.

«Зарплата в 200 тысяч кажется реальной только на должности водителей самосвалов или на рудниках в Магаданской области», — уточняет собеседник.

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Штрафы не пугают

Урбанист предполагает, что настоящая причина плохой работы транспорта, может скрываться в сговоре.

Настоящая причина плохой работы транспорта, по мнению урбаниста, кроется в сговоре властей и транспортных предприятий.Настоящая причина плохой работы транспорта, по мнению урбаниста, кроется в сговоре властей и транспортных предприятий.
Настоящая причина плохой работы транспорта, по мнению урбаниста, кроется в сговоре властей и транспортных предприятий.
Фото: 1MI

«Для того, чтобы заключить контракты, обещали поднимать тарифы и делать выделенные полосы. На практике в 2022 году из десяти обещанных выделенных полос в ПКРТИ [ПКРТИ — программа комплексного развития транспортной инфраструктуры — прим. редакции] сделали только одну. А тарифы поднимают с учётом „средней температуры по больнице“. Муниципальное предприятие бесплатно в 2017–2018 годах получило 200 новых автобусов и самые выгодные маршруты. При этом частные предприятия купили транспорт в лизинг и платят по кредитам», — разъясняет эксперт.

В итоге, по его словам, частным предприятиям остается максимально сокращать издержки. Поднимать план водителям, выжимая из людей все, что можно. Снижать число автобусов на невыгодных маршрутах. По вечерам выключать в транспорте кондиционеры, простаивать на остановках по пять минут. А прописанные в договоре маленькие штрафы никого не пугают.

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«Я считаю, что департамент автодорог и организации дорожного движения надо разделить на Департамент дорог и Центр организации дорожного движения, чтобы в Ростове сделали выделенные полосы, утвержденные депутатами. А тариф коммерческим перевозчикам надо считать отдельно от Ростовпассажиртранса, которому автобусы подарили», — делится выходом из ситуации эксперт.

Ранее RostovGazeta выясняла, почему водители не хотят работать на автобусах в Ростове.

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