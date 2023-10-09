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Published Сегодня, 08:58

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Updated Сегодня, 09:06

В Ростове из-за непогоды и сильного ветра рухнуло более 60 деревьев

В Ростове из-за непогоды и сильного ветра рухнуло более 60 деревьев

9 октября 2023, 08:58
Фото: rostov-gorod.ru
В Ростове из-за непогоды и сильного ветра рухнуло более 60 деревьев
В Ростове спасатели получили от горожан более 60 заявок о падении деревьев и два сообщения о подтоплениях улиц из-за подъема уровня воды в реке Мертвый Донец, об этом сообщили на портале администрации.

Напомним, на прошлой неделе МЧС объявили штормовое предупреждение из-за сильного ветра скоростью до 29 метров в секунду и непогоды.

В течение всех выходных в Ростовской области бушевал ветер, который спровоцировал не только ветровой нагон воды, но и привел к ЧС. Власти Ростова уточняют, что к понедельнику, 9 октября, спасатели получили от местных жителей 63 заявки об оказании помощи в ликвидации последствий непогоды, 61 из них касалась падения деревьев, а две — подтопления территорий на улице Искателей, 33 из-за повышения уровня воды в Мертвом Донце.

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Восемь из заявок связаны с падением деревьев на линии электропередач и высотные здания, а одна заявка оставлена из-за подтопления улицы Шоссейной.Восемь из заявок связаны с падением деревьев на линии электропередач и высотные здания, а одна заявка оставлена из-за подтопления улицы Шоссейной.
Восемь из заявок связаны с падением деревьев на линии электропередач и высотные здания, а одна заявка оставлена из-за подтопления улицы Шоссейной.
Фото: rostov-gorod.ru

К настоящему моменту спасателям предстоит отработать еще девять заявок. Восемь из них связаны с падением деревьев на линии электропередач и высотные здания, а одна заявка оставлена из-за подтопления улицы Шоссейной.

В работах по ликвидации последствий непогоды задействовали 555 человек и 284 единицы спецтехники.

Ранее стало известно, что повышение уровня воды в реке Дон сохранится до 10 октября.

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