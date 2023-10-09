В Ростове из-за непогоды и сильного ветра рухнуло более 60 деревьев

В течение всех выходных в Ростовской области бушевал ветер, который спровоцировал не только ветровой нагон воды, но и привел к ЧС. Власти Ростова уточняют, что к понедельнику, 9 октября, спасатели получили от местных жителей 63 заявки об оказании помощи в ликвидации последствий непогоды, 61 из них касалась падения деревьев, а две — подтопления территорий на улице Искателей, 33 из-за повышения уровня воды в Мертвом Донце.