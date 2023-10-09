В Ростове-на-Дону к концу недели потеплеет до +22°C

Во вторник и среду, 10 и 11 октября, неблагоприятные погодные условия в Ростове сохранятся. Дончан ожидают умеренные осадки, сопровождаемые сильным ветром скоростью до 17 метров в секунду и ночным похолоданием до +2 градусов. Дневные температуры будут колебаться от +9 до +12 градусов.