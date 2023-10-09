В Ростове-на-Дону к концу недели потеплеет до +22°C

Posted Сегодня, 06:44
Published Сегодня, 06:44
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Ростовский гидрометцентр объявил, что в понедельник, 9 октября, ростовчан ожидает пасмурная погода с умеренными дождями и порывистым ветром скоростью до 21 метра в секунду. Температура воздуха ночью опустится до +5 градусов, а днем воздух прогреется только до +11 градусов.
Во вторник и среду, 10 и 11 октября, неблагоприятные погодные условия в Ростове сохранятся. Дончан ожидают умеренные осадки, сопровождаемые сильным ветром скоростью до 17 метров в секунду и ночным похолоданием до +2 градусов. Дневные температуры будут колебаться от +9 до +12 градусов.
Однако уже в четверг воздух начнет постепенно прогреваться, и уже в воскресенье, 15 октября, ростовчан ожидает теплая погода с температурой +22 градуса, ясным небом и умеренным ветром.
Ранее появились кадры с последствиями ветреной погоды в Ростовской области.