rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:32

Published Сегодня, 06:32

Modified Сегодня, 06:34

Updated Сегодня, 06:34

В Ростове на ремонт 400 метров дороги одной из улиц выделили 18,8 млн рублей

В Ростове на ремонт 400 метров дороги одной из улиц выделили 18,8 млн рублей

9 октября 2023, 06:32
Фото: 1MI
В Ростове на ремонт 400 метров дороги одной из улиц выделили 18,8 млн рублей
В Ростове 400 метров улицы Днепропетровской в Первомайском районе отремонтируют за 18,8 миллиона рублей, сведения об этом появились на портале закупок.

В пятницу, 6 октября, МКУ «Дирекция по строительству объектов транспортной инфраструктуры Ростова-на-Дону» опубликовало электронный аукцион для поиска подрядчика, который займется ремонтом дороги по улице Днепропетровской в Первомайском районе города. Максимальная стоимость контракта составила более 18,8 миллиона рублей.

На ремонт 400 метров дороги в Ростове-на-Дону направят 16 миллионов рублей
Узнать подробнее

За эти средства подрядчику предстоит провести ремонт 400 метров дороги по улице Днепропетровской в границах улиц Каскадной и Малахитовой, в том числе срезать верхний слой асфальта, провести разборку покрытий и оснований дороги, бортовых камней, тротуаров и заменить канализационные люки.

Заявки на участие в конкурсе можно подавать до 16 октября, победителя выберут уже на следующий день. Ремонт дороги необходимо выполнить до 31 декабря 2024 года.

Ранее стало известно, где в Ростове чаще всего скапливаются пробки.

Читайте также:
Ремонт завершили на 122 дорогах в Ростовской области в рамках нацпроектаПод Шахтами на М-4 «Дон» из-за ремонта дорог возникла 16-километровая пробкаВ администрации озвучили планы ремонта грунтовых дорог в Ростове-на-Дону
#Общество#Город#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Надежда Пустяк#Закупки#Последние новости Ростова на сегодня#Ремонт дорог в Ростове#Ростов#18+#Первомайский район
Подпишитесь
Итоги недели: шаманы защищают Ростов от угроз, а на рынке ловят мигрантов-уклонистов
Вчера, 15:25
Военный грузовик перекрыл трассу под Самбеком в Ростовской области
Вчера, 19:50
Сильный ветер развернул сухогруз поперек реки Дон под Ростовом
Вчера, 16:01
Легендарный ростовский актер Михаил Бушнов
Вчера, 16:01
Стало известно, когда стихнет ветер в Ростовской области
Вчера, 15:54
Осенняя «Феерия цветов» примет гостей в Ростове-на-Дону
Сегодня, 06:00