В Ростове на ремонт 400 метров дороги одной из улиц выделили 18,8 млн рублей

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В пятницу, 6 октября, МКУ «Дирекция по строительству объектов транспортной инфраструктуры Ростова-на-Дону» опубликовало электронный аукцион для поиска подрядчика, который займется ремонтом дороги по улице Днепропетровской в Первомайском районе города. Максимальная стоимость контракта составила более 18,8 миллиона рублей.
За эти средства подрядчику предстоит провести ремонт 400 метров дороги по улице Днепропетровской в границах улиц Каскадной и Малахитовой, в том числе срезать верхний слой асфальта, провести разборку покрытий и оснований дороги, бортовых камней, тротуаров и заменить канализационные люки.
Заявки на участие в конкурсе можно подавать до 16 октября, победителя выберут уже на следующий день. Ремонт дороги необходимо выполнить до 31 декабря 2024 года.
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