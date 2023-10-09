В Ростове на ремонт 400 метров дороги одной из улиц выделили 18,8 млн рублей

За эти средства подрядчику предстоит провести ремонт 400 метров дороги по улице Днепропетровской в границах улиц Каскадной и Малахитовой, в том числе срезать верхний слой асфальта, провести разборку покрытий и оснований дороги, бортовых камней, тротуаров и заменить канализационные люки.