В Ростовской области готовятся к холодам и разыскивают пропавших без вести

Posted Сегодня, 15:02
Published Сегодня, 15:02
Modified Сегодня, 15:04
Updated Сегодня, 15:04
Волонтеры поискового движения «ЛизаАлерт» рассказали, что в сентябре в Ростовской области 97 человек. Живыми из них удалось найти пока что лишь 55 человек.
Трое из пропавших были обнаружены погибшими. Также еще 15 человек до сих пор находятся в розыске.
«Поиски тех, кто не найден, продолжаются. Распространяются ориентировки, проверяются свидетельства», — говорят волонтеры.
В Ростовской области произошло смертельное ДТП во время погони. Инцидент случился накануне, 8 октября.
В тот день у хутора Гусев инспекторы ДПС решили остановить для проверки документов мотоцикл Yamaha без номеров. Однако водитель мотоцикла не остановился, тогда полицейские решили преследовать его.
Лейтенант, управлявший патрульной машиной Lada Granta, неоднократно призывал байкера остановиться через громкоговоритель. У хутора Полтава автомобиль ДПС столкнулся с мотоциклом. Байкер погиб на месте.
В МВД и ГИБДД Ростовской области обстоятельства смертельного ДТП официально не комментировали.
Власти Ростовской области отчитались о подготовке к отопительному сезону. Выяснилось, что акты готовности к нему пока смогли получить лишь Новошахтинск, Егорлыкский, Зимовниковский, Куйбышесвкий, Матвеево-Курганский и Песчанокопский районы.
Однако чиновники заверяют, что скоро паспорта готовности получат и другие муниципалитеты, так как все оборудование в Ростовской области прошло проверку и готово к подаче отопления.
Власти Ростова также заявляют, что в скором времени отопление включат в школах, больницах и других социальных учреждениях. В многоквартирных домах управляющие компании также подготовились к началу отопительного сезона.
Напомним, традиционно отопительный сезон в Ростове начинается 15 октября, исключением становится только такой случай, если среднесуточная температура воздуха в течение пяти дней держится ниже отметки +8 градусов.