В Ростовской области обнаружили 35 фантомных предприятий

В сентябре 2023 года в ходе анализа инспекторы выявили около 30 ИП, а также ЗАО «ИМЕНИ ЛЕНИНА», ООО «АЛИСА» и ООО «Атлас», которые за время своей деятельности не погасили ни одного эВСД на животноводческую продукцию. В общей сложности, согласно данным «Меркурия», предприятия «накопили» более 147 тысяч непогашенных ветеринарных документов.