В Ростовской области обнаружили 35 фантомных предприятий

Posted Сегодня, 10:41
Published Сегодня, 10:41
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Updated Сегодня, 10:43
Надзорный орган в октябре признал фантомными 35 площадок, на которых не осуществляли гашение электронных ветеринарных сопроводительных документов (далее эВСД).
Отсутствие погашенных эВСД удалось установить благодаря системе «Меркурий», с помощью которой осуществляют мониторинг деятельности предприятий, занятых в сфере обращения продукции животноводства.
В сентябре 2023 года в ходе анализа инспекторы выявили около 30 ИП, а также ЗАО «ИМЕНИ ЛЕНИНА», ООО «АЛИСА» и ООО «Атлас», которые за время своей деятельности не погасили ни одного эВСД на животноводческую продукцию. В общей сложности, согласно данным «Меркурия», предприятия «накопили» более 147 тысяч непогашенных ветеринарных документов.
Это является нарушением, поскольку именно процедура гашения эВСД подтверждает поступление товара на конечный адрес доставки и позволяет проследить путь продукции.
Россельхознадзор по Ростовской области принял решение признать площадки фантомными и исключить из системы «Цербер». Компании получили предостережения о недопустимости подобных нарушений.
Ранее заключенный продал жителям Ростовской области несуществующие мотоциклы.